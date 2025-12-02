#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Τα Zara «επιστρέφουν» στη Ρωσία από την πίσω πόρτα

Αν και η Inditex επιμένει ότι έχει αποχωρήσει, προϊόντα Zara και άλλων brands της εμφανίζονται ξανά σε ρωσικά ράφια μέσω της αλυσίδας Tvoe, η οποία εισάγει και πουλά τα είδη σε ολοένα περισσότερα καταστήματα.

Δημοσιεύθηκε: 2 Δεκεμβρίου 2025 - 11:19

Προϊόντα με την επωνυμία Zara πωλούνται στη Ρωσία, παρά την επιμονή της ισπανικής ιδιοκτήτριας εταιρείας Inditex ότι έχει αποχωρήσει από τη χώρα και δεν έχει άμεσα σχέδια επιστροφής.

Ρούχα από τα brands της Inditex, όπως Bershka, Massimo Dutti και Stradivarius, εισάγονται στη Ρωσία και πωλούνται στην τοπική αλυσίδα Tvoe, σύμφωνα με δηλώσεις της εταιρείας λιανικής με έδρα τη Μόσχα.

Εννέα καταστήματα Tvoe, με νέα επωνυμία «Tvoe n Ko», άρχισαν να πουλούν τα προϊόντα τον Σεπτέμβριο, δύο μήνες αφότου ο διευθύνων σύμβουλος της Inditex, Óscar García Maceiras, δήλωσε στους Financial Times ότι οι συνθήκες «σίγουρα δεν» είναι κατάλληλες για επιστροφή στη Ρωσία. Σύμφωνα με τον ιστότοπο της Tvoe, πλέον 19 σημεία διαθέτουν τα είδη.

«Η συλλογή ανανεώνεται συνεχώς», ανέφερε η Tvoe σε ανάρτησή της στις 20 Νοεμβρίου. «Ένας λόγος να μας επισκέπτεστε συχνότερα, για να μη χάσετε σπάνια κομμάτια».

