Τα Zara «επιστρέφουν» στη Ρωσία από την πίσω πόρτα

Προϊόντα με την επωνυμία Zara πωλούνται στη Ρωσία, παρά την επιμονή της ισπανικής ιδιοκτήτριας εταιρείας Inditex ότι έχει αποχωρήσει από τη χώρα και δεν έχει άμεσα σχέδια επιστροφής.

Ρούχα από τα brands της Inditex, όπως Bershka, Massimo Dutti και Stradivarius, εισάγονται στη Ρωσία και πωλούνται στην τοπική αλυσίδα Tvoe, σύμφωνα με δηλώσεις της εταιρείας λιανικής με έδρα τη Μόσχα.

Εννέα καταστήματα Tvoe, με νέα επωνυμία «Tvoe n Ko», άρχισαν να πουλούν τα προϊόντα τον Σεπτέμβριο, δύο μήνες αφότου ο διευθύνων σύμβουλος της Inditex, Óscar García Maceiras, δήλωσε στους Financial Times ότι οι συνθήκες «σίγουρα δεν» είναι κατάλληλες για επιστροφή στη Ρωσία. Σύμφωνα με τον ιστότοπο της Tvoe, πλέον 19 σημεία διαθέτουν τα είδη.

«Η συλλογή ανανεώνεται συνεχώς», ανέφερε η Tvoe σε ανάρτησή της στις 20 Νοεμβρίου. «Ένας λόγος να μας επισκέπτεστε συχνότερα, για να μη χάσετε σπάνια κομμάτια».