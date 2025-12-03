Πρώτα καταστήματα Bershka στις ΗΠΑ

Η Inditex, ιδιοκτήτρια της Zara, θα ανοίξει δύο καταστήματα Bershka στις ΗΠΑ, σηματοδοτώντας την πρώτη φυσική παρουσία της μάρκας που απευθύνεται στους νέους σε μια σημαντική καταναλωτική αγορά.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η Bershka, μετά από μια επιτυχημένη παρουσία στο διαδίκτυο στις ΗΠΑ, θα ανοίξει το 2026 τα δύο πρώτα της καταστήματα στην περιοχή του Μαϊάμι», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Óscar García Maceiras κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την εντατική προσπάθεια της εταιρείας λιανικής πώλησης να εδραιωθεί στις ΗΠΑ, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της σε όρους πωλήσεων, αλλά εξαρτάται από ένα σχετικά μικρό δίκτυο καταστημάτων.

Η προσθήκη της Bershka δίνει στην Inditex έναν επιπλέον τρόπο να στοχεύσει τους νεότερους καταναλωτές, καθώς επεκτείνεται πέρα από το βασικό της brand Zara, το οποίο αποφέρει περισσότερα από τα δύο τρίτα των εσόδων της σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Inditex άνοιξε πέρυσι ένα κατάστημα για τη Massimo Dutti -την πιο πολυτελή μάρκα της- στο Aventura Mall του Μαϊάμι, ενώ η Zara Home συνεχίζει να είναι διαθέσιμη στους Αμερικανούς καταναλωτές μέσω του διαδικτύου.

Η επέκταση του ομίλου στις ΗΠΑ έχει επικεντρωθεί μέχρι στιγμής κυρίως στη μάρκα Zara, με νέα καταστήματα και ανακαινισμένα κεντρικά καταστήματα σε πόλεις όπως το Ντάλας, το Λος Άντζελες και το Λας Βέγκας. Αυτή την εβδομάδα, η μάρκα θα ανοίξει ένα νέο κατάστημα στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας και ένα ανακαινισμένο κατάστημα στη Βοστώνη.

Στις ΗΠΑ «έχουμε χαμηλό μερίδιο αγοράς και πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη βρίσκεται στα χέρια μας και δεν εξαρτάται από την απόδοση της ευρύτερης αγοράς», δήλωσε ο Maceiras.