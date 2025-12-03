#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πρώτα καταστήματα Bershka στις ΗΠΑ

Η Inditex, μετά την επιτυχημένη διαδικτυακή παρουσία της Bershka στις ΗΠΑ, επεκτείνεται με φυσικά καταστήματα στη χώρα. Στόχος οι πιο νέοι καταναλωτές και η ενίσχυση της παρουσίας της πέρα από τα Zara.

Πρώτα καταστήματα Bershka στις ΗΠΑ

Δημοσιεύθηκε: 3 Δεκεμβρίου 2025 - 13:00

Η Inditex, ιδιοκτήτρια της Zara, θα ανοίξει δύο καταστήματα Bershka στις ΗΠΑ, σηματοδοτώντας την πρώτη φυσική παρουσία της μάρκας που απευθύνεται στους νέους σε μια σημαντική καταναλωτική αγορά.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η Bershka, μετά από μια επιτυχημένη παρουσία στο διαδίκτυο στις ΗΠΑ, θα ανοίξει το 2026 τα δύο πρώτα της καταστήματα στην περιοχή του Μαϊάμι», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Óscar García Maceiras κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την εντατική προσπάθεια της εταιρείας λιανικής πώλησης να εδραιωθεί στις ΗΠΑ, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της σε όρους πωλήσεων, αλλά εξαρτάται από ένα σχετικά μικρό δίκτυο καταστημάτων.

Η προσθήκη της Bershka δίνει στην Inditex έναν επιπλέον τρόπο να στοχεύσει τους νεότερους καταναλωτές, καθώς επεκτείνεται πέρα από το βασικό της brand Zara, το οποίο αποφέρει περισσότερα από τα δύο τρίτα των εσόδων της σε παγκόσμιο επίπεδο

Η Inditex άνοιξε πέρυσι ένα κατάστημα για τη Massimo Dutti -την πιο πολυτελή μάρκα της- στο Aventura Mall του Μαϊάμι, ενώ η Zara Home συνεχίζει να είναι διαθέσιμη στους Αμερικανούς καταναλωτές μέσω του διαδικτύου.

Η επέκταση του ομίλου στις ΗΠΑ έχει επικεντρωθεί μέχρι στιγμής κυρίως στη μάρκα Zara, με νέα καταστήματα και ανακαινισμένα κεντρικά καταστήματα σε πόλεις όπως το Ντάλας, το Λος Άντζελες και το Λας Βέγκας. Αυτή την εβδομάδα, η μάρκα θα ανοίξει ένα νέο κατάστημα στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας και ένα ανακαινισμένο κατάστημα στη Βοστώνη.

Στις ΗΠΑ «έχουμε χαμηλό μερίδιο αγοράς και πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη βρίσκεται στα χέρια μας και δεν εξαρτάται από την απόδοση της ευρύτερης αγοράς», δήλωσε ο Maceiras.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τα Zara «επιστρέφουν» στη Ρωσία από την πίσω πόρτα

Ισπανία: Εργαζόμενοι στον όμιλο Zara σχεδιάζουν κινητοποιήσεις την Black Friday

Εγκαινίασε το νέο της κατάστημα στην Ερμού η Celestino

Πώς θα κινηθούν οι Ελληνες στη φετινή Black Friday

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο