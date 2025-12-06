Πώς το Netlfix «έκλεψε» την Warner Bros από τον David Ellison

Η παλαιά φρουρά του Χόλιγουντ για πολλά χρόνια αντιμετώπιζε με απαξίωση την ιδέα ότι το Netflix θα μπορούσε κάποτε να ανατρέψει το κατεστημένο της βιομηχανίας ψυχαγωγίας. «Είναι λίγο σαν να λέμε, “θα κατακτήσει ο αλβανικός στρατός τον κόσμο; Δεν το νομίζω”», είχε δηλώσει το 2010 ο Τζεφ Μπούικς, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της μητρικής εταιρείας της Warner Bros.

Ωστόσο, την Παρασκευή, το Netflix — το οποίο ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990 ως υπηρεσία ενοικίασης ταινιών DVD μέσω ταχυδρομείου — συμφώνησε σε μια συμφωνία ύψους 83 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της Warner Bros, του σύγχρονου διαδόχου της εταιρείας του Μπούικς και έδρας του θρυλικού κινηματογραφικού στούντιο, επισημαίνουν οι Financial Τimes.

Η κίνηση αυτή ολοκληρώνει μια απίθανη ιστορική διαδρομή που θα ταίριαζε σε κινηματογραφική ταινία και εδραιώνει την κυριαρχία του τεχνολογικού κλάδου στην ψυχαγωγία.

Για ακόμη μία φορά, οι κατεστημένοι παίκτες του παλαιού κόσμου της ψυχαγωγίας υποτίμησαν τον πρωτοπόρο του streaming, ο οποίος έχει ανατρέψει τα δεδομένα στον χώρο τους τα τελευταία είκοσι χρόνια. Ακόμη και το πρωί της Δευτέρας, η Polymarket έδινε λιγότερο από 5% πιθανότητες να κερδίσει το Netflix τη Warner Bros.

Η συμφωνία σηματοδοτεί το απόγειο της εξέλιξης του Netflix σε ρυθμιστικό παράγοντα του Χόλιγουντ, με χρηματιστηριακή αξία 450 δισ. δολαρίων. Τα στελέχη πέτυχαν το αποτέλεσμα συγκροτώντας γρήγορα και αθόρυβα μια ισχυρή προσφορά, παρότι δημοσίως υποβάθμιζαν το ενδιαφέρον τους.

Ο συν-διευθύνων σύμβουλος του Netflix, Τεντ Σαράντος, αναγνώρισε την Παρασκευή ότι πολλοί θα εξέπληττονταν από την τολμηρή προσφορά για τη Warner Bros, αλλά σημείωσε ότι επρόκειτο για μια «σπάνια ευκαιρία» που δεν μπορούσε να αγνοηθεί.

Εφόσον εγκριθεί η συμφωνία, το Netflix θα ελέγχει μερικά από τα κορυφαία περιουσιακά στοιχεία της βιομηχανίας ψυχαγωγίας: το στούντιο Warner Bros — συμπεριλαμβανομένων των franchises Harry Potter, Batman και DC Comics — το HBO, που εξακολουθεί να αποτελεί το πρότυπο της τηλεοπτικής βιομηχανίας με επιτυχίες όπως το Game of Thrones, το The White Lotus και οι Sopranos, καθώς και τη δική της κορυφαία streaming υπηρεσία, HBO Max.

Η διαδικασία δημοπρασίας αποτέλεσε επίσης μια εντυπωσιακή νίκη για τον διευθύνοντα σύμβουλο της WBD, Ντέιβιντ Ζάσλαβ, ο οποίος πριν από λίγες εβδομάδες φαινόταν έτοιμος να ανατραπεί από τον φιλόδοξο 42χρονο Ντέιβιντ Έλισον. Αλλά ο Ζάσλαβ κατάφερε να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, ενισχύοντας την υποτονική μετοχή της εταιρείας του και καταλήγοντας με έναν αγοραστή πρόθυμο να του επιτρέψει να παραμείνει επικεφαλής των στούντιο της WBD.

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Paramount έναντι 8 δισ. δολαρίων από τον Έλισον αυτό το καλοκαίρι, εκείνος έθεσε στο στόχαστρό του τη Warner και άρχισε να καταθέτει προσφορές από τον Σεπτέμβριο.

Ο Ζάσλαβ δυσανασχέτησε με τις προσεγγίσεις αυτές, έχοντας ήδη ανακοινώσει ένα σχέδιο διάσπασης της WBD που θα του επέτρεπε να συνεχίσει να διοικεί το στούντιο, την ομάδα streaming και το HBO — τα πιο «λαμπερά» και ταχύτερα αναπτυσσόμενα κομμάτια της εταιρείας — απομακρυνόμενος παράλληλα τα παραδοσιακά τηλεοπτικά κανάλια που επιβάρυναν τη μετοχή.

Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο της Warner συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά θα ρισκάριζε να χάσει τον έλεγχο των εξελίξεων, σύμφωνα με πηγές που ενημερώθηκαν σχετικά με το θέμα. Η WBD εγκαινίασε επίσημα μια διαδικασία δημοπρασίας τον Οκτώβριο, καθώς ο Ζάσλαβ αναζητούσε άλλους αγοραστές. «Έγινε προφανές ότι η [Paramount] δεν επρόκειτο να αποχωρήσει», ανέφερε ένα άτομο που συμμετείχε στη διαδικασία.

Εσωτερικά στη Warner, η διαδικασία έφερε την κωδική ονομασία Project Sterling, με τους υποψήφιους αγοραστές να λαμβάνουν ψευδώνυμα: Noble για το Netflix, Wonder για τη Warner, Prince για την Paramount και Charm για την Comcast.

Με ακατάπαυστη όρεξη για τα περιουσιακά στοιχεία, άφθονη ρευστότητα χάρη στη στήριξη του πατέρα του, Λάρι Έλισον — ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο — και με πρόσθετη επενδυτική υποστήριξη από την Apollo και τη Σαουδική Αραβία, φαινόταν ότι η WBD θα πέσει στα χέρια του. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαινόταν μάλιστα να υποστηρίζει δημοσίως τη μεταβίβαση της Warner στην Paramount, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι οι Έλισον είναι «φίλοι μου».

Το Netflix, εν τω μεταξύ, φαινόταν να υποβαθμίζει το ενδιαφέρον του. Ο συν-διευθύνων σύμβουλος Γκρεγκ Πίτερς είπε σε συνέδριο του Bloomberg τον Οκτώβριο ότι «προερχόμαστε από μια βαθιά παράδοση ως “δημιουργοί” παρά ως “αγοραστές”». «Οι μεγάλες συγχωνεύσεις στα μέσα ενημέρωσης… δεν έχουν εντυπωσιακό ιστορικό επιτυχιών», πρόσθεσε.

Για να διατηρήσει τη δυναμική της δημοπρασίας, η Warner επέβαλε ένα εξαιρετικά συμπιεσμένο χρονοδιάγραμμα, δίνοντας στους υποψήφιους αγοραστές λίγες μόλις ημέρες για να αναθεωρήσουν όρους που συνήθως απαιτούν εβδομάδες. «Αυτό ήταν τόσο μεγάλο και επηρέαζε τόσους πολλούς ανθρώπους, που έπρεπε να προχωρήσουμε χωρίς καθυστερήσεις», ανέφερε πηγή κοντά στον διευθύνοντα σύμβουλο της Warner Bros.

Για έξι εβδομάδες, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συμμετείχαν σχεδόν καθημερινά σε έκτακτες συνεδριάσεις, ολονύκτιες συνεδριάσεις σύνταξης εγγράφων και ένα Σαββατοκύριακο των Ευχαριστιών γεμάτο δύσκολες διαπραγματεύσεις.

Η δημοπρασία κορυφώθηκε αυτή την εβδομάδα, με τις τελικές προσφορές να κατατίθενται το πρωί της Δευτέρας. Το Netflix, η Paramount και η Comcast υπέβαλαν κάθε μία πολύ διαφορετικές προτάσεις. Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, μετά από ώρες συζητήσεων, το συμβούλιο συνεδρίασε σε εκτελεστική σύσκεψη και κατέληξε σε ομόφωνη απόφαση: αποδοχή της προσφοράς του Netflix.

Το Netflix δεν θεωρείτο ο προφανής επικρατέστερος. Η εταιρεία δεν είχε επιχειρήσει ποτέ συμφωνία τέτοιας κλίμακας. Ωστόσο, μέσα στην αίθουσα του συμβουλίου, ένας παράγοντας υπερίσχυσε της τιμής: το Netflix είχε παρουσιάσει μια πλήρως διαμορφωμένη και άμεσα εφαρμόσιμη προσφορά.

«Το Netflix ήταν έτοιμο να εκτελέσει αυτή τη συμφωνία σε κάθε ουσιώδη πτυχή», ανέφερε ένα άτομο που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις. Η ομάδα του αφιέρωσε δέκα συνεχόμενες ημέρες για να ικανοποιήσει κάθε απαίτηση, ενισχύοντας τις δεσμεύσεις και αποδεχόμενο μια ρήτρα υπαναχώρησης 5,8 δισ. δολαρίων, από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί.

Το συμβούλιο επιθυμούσε μια πρόταση υπογεγραμμένη άμεσα. Το Netflix ήταν ο μόνος υποψήφιος του οποίου τα έγγραφα ήταν πλήρως εκτελέσιμα εκείνο το βράδυ. «Λεπτά μετά την ψηφοφορία, τα συμβόλαια υπογράφηκαν», ανέφερε συμμετέχων.

Η προσφορά του Netflix κάλυπτε όλες τις απαιτήσεις του συμβουλίου της Warner και η εταιρεία ήταν πρόθυμη να υιοθετήσει αιτούμενες τροποποιήσεις για να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Η Paramount και η Comcast, αντιθέτως, εξακολουθούσαν να διαπραγματεύονται ορισμένα σημεία, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τη διαδικασία.

Ακόμη και εσωτερικά στο Netflix, τα στελέχη παραδέχονται ότι μέχρι πρόσφατα θεωρούσαν πως βρίσκονταν σε μειονεκτική θέση. «Πάντα πιστεύαμε ότι οι πιθανότητες ήταν λίγες να καταλήξει υπέρ μας, καθώς η Paramount είχε μπει τόσο νωρίς και τόσο επιθετικά — παρότι πιστεύαμε ότι η δική μας στρατηγική ήταν καλύτερη», δήλωσε ένα στέλεχος.

Ο Ζάσλαβ ενδέχεται να διατηρήσει τον επιχειρησιακό έλεγχο της Warner ακόμη και μετά την εξαγορά από το Netflix, αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη συμφωνία, σύμφωνα με άτομο που έχει γνώση της υπόθεσης. Αυτό είναι ένα προνόμιο που δεν θα του παρεχόταν στη συμφωνία με την Paramount, όπου θα μοιραζόταν τον ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου με τον Έλισον.

Το Netflix ανέφερε ότι αναμένει η συμφωνία να ολοκληρωθεί σε 12 έως 18 μήνες. Ωστόσο, πρόσωπα κοντά στις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές δήλωσαν ότι η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο, καθώς η συναλλαγή αναμένεται να αντιμετωπίσει σοβαρά εμπόδια ανταγωνισμού. Ο συνδυασμός δύο από τις μεγαλύτερες streaming πλατφόρμες στις ΗΠΑ πιθανότατα θα θεωρηθεί αντι-ανταγωνιστικός, σύμφωνα με άτομο κοντά στους ρυθμιστές της κυβέρνησης Τραμπ.

Τα στελέχη του Netflix δηλώνουν ότι είναι βέβαια για την υπέρβαση των ανησυχιών περί ανταγωνισμού, υπενθυμίζοντας ότι η αγορά ψυχαγωγίας είναι μεγάλη και πολυποίκιλη, με το κοινό να μετατοπίζεται σε ψηφιακές πλατφόρμες όπως το YouTube.

Εάν η συμφωνία προχωρήσει, το Netflix θα καταστεί ο «Γολιάθ των streaming υπηρεσιών», δήλωσε ο αναλυτής της Forrester, Μάικ Προυλξ, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία «σεισμική μετατόπιση στη βιομηχανία ψυχαγωγίας».

Ωστόσο, η μετοχή του Netflix υποχώρησε κατά 4% στο άνοιγμα της αγοράς την Παρασκευή, υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό την εξαγορά.

Η δημιουργική κοινότητα του Χόλιγουντ αναμένεται επίσης να είναι δυσαρεστημένη με την έκβαση — καθώς οι επί μακρόν ανησυχίες για τη δέσμευση του Netflix στον κινηματογράφο και για την τεχνολογική εταιρεία που ανέτρεψε τη δουλειά τους, επανέρχονται στο προσκήνιο. Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η πώληση της Warner στο Netflix θα ήταν μια «καταστροφική απώλεια» για το Χόλιγουντ.

Την Παρασκευή, η Cinema United, που εκπροσωπεί περισσότερες από 30.000 κινηματογραφικές αίθουσες στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι θα αντιταχθεί στη συμφωνία, υποστηρίζοντας πως κινδυνεύει να αφαιρεθεί «το 25% των ετήσιων εσόδων του εγχώριου box office, εάν ταινίες που παραδοσιακά λαμβάνουν ευρεία κινηματογραφική διανομή από τη Warner Bros εξαφανιστούν από τις αίθουσες». Το Netflix έχει δεσμευθεί να τηρήσει τις κινηματογραφικές υποχρεώσεις της Warner.

Οι επενδυτές αναμένουν την επόμενη κίνηση του Έλισον. Η Paramount αυτή την εβδομάδα έστειλε επιστολή στο διοικητικό συμβούλιο της WBD, θέτοντας το υπό αμφισβήτηση εάν η διαδικασία ήταν «μεροληπτική και άδικη» υπέρ του Netflix.

Ο Σαράντος, στην τηλεδιάσκεψη της Παρασκευής με επενδυτές, αναφέρθηκε στην απρόβλεπτη ιστορία του Netflix και αιτιολόγησε την τολμηρή του κίνηση. «Θυμηθείτε, ξεκινήσαμε ως μια υπηρεσία αποστολής DVD με το ταχυδρομείο, έπειτα περάσαμε στο streaming, στην παραγωγή πρωτότυπου περιεχομένου, στη ζωντανή μετάδοση, μεταβήκαμε από μια επιχείρηση επικεντρωμένη στις ΗΠΑ σε μια παγκόσμια επιχείρηση», δήλωσε ο Σαράντος, ο οποίος κρατά στο σπίτι του ένα αντίγραφο του Rosebud, του παιδικού έλκηθρου στο επίκεντρο της ταινίας Citizen Kane της Warner Bros.

«Σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι έχουν τόσες πολλές επιλογές — περισσότερες από ποτέ για το πώς να περάσουν τον χρόνο τους — δεν μπορούμε να μείνουμε ακίνητοι».