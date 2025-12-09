Τραμπ: Να προσφέρουν πιο υγιεινό φαγητό τα αεροδρόμια και οι αεροπορικές

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, ότι θέλει οι αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια να προσφέρουν στους ταξιδιώτες υγιεινότερες επιλογές για φαγητό, εξοπλισμό άσκησης και φιλικά προς τις οικογένειες χαρακτηριστικά, όπως χώρους παιγνιδιού και εγκαταστάσεις φροντίδας μωρών.

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Αεροδρόμιο Ρίγκαν στην Ουάσινγκτον ότι τηλεφώνησε στην πλειονότητα των διευθυνόντων συμβούλων μεγάλων αμερικανικών αεροπορικών εταιριών και τους ρώτησε τι θα μπορούσαν να κάνουν για να βελτιώσουν την ταξιδιωτική εμπειρία.

Ο Ντάφι παρότρυνε τον περασμένο μήνα τις αεροπορικές εταιρείες να προσθέσουν υγιεινότερες επιλογές φαγητού στις πτήσεις και να καταργήσουν τα αλμυρά πρέτσελ και τα πλούσια σε θερμίδες μπισκότα.

Ερωτηθείς αν θα μπορούσε να κάνει κάτι για να μειώσει το κόστος για το φαγητό στα αεροδρόμια, ο Ντάφι σημείωσε χθες ότι αυτό συνδέεται με την προσφορά και τη ζήτηση της αγοράς. «Είναι αρκετά σφιχτός ο περιορισμός που βάζουν στους ανθρώπους και δεν υπάρχουν πολλές επιλογές –άρα δεν έχω σχέδιο για να μειωθεί το κόστος», είπε. «Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να παρέχονται υγιεινότερες επιλογές».

Ο Ντάφι παρότρυνε επίσης τα αεροδρόμια να προσθέσουν περισσότερους χώρους αφιερωμένους στα μικρά παιδιά και εξοπλισμό γυμναστικής και να προωθήσουν χώρους για να θηλάζουν οι μητέρες τα παιδιά τους.

Ο υπουργός Μεταφορών ξεκίνησε στο μεταξύ τον περασμένο μήνα νέα εκστρατεία που ενθαρρύνει τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται και να ντύνονται όμορφα στη διάρκεια των αεροπορικών ταξιδιών, ζητώντας από τους ταξιδιώτες να μην φορούν πιτζάμες και παντόφλες στο αεροδρόμιο.

«Δεν πρόκειται για εντολές. Δεν πρόκειται για αξιώσεις. Πρόκειται για μια συζήτηση σχετικά με το πώς θα μπορούσαμε να προσφέρουμε υγιεινότερες επιλογές;», σημείωσε ο Ντάφι χθες.

«Πώς θα κάνουμε την εμπειρία, καθώς όλοι ταξιδεύουμε μαζί, λιγάκι καλύτερη; Αυτήν τη συζήτηση κάνουμε. Αλλά δεν επιβάλλω κάτι σε κάποιον με το ζόρι (…) Δεν βάζω πρόστιμο σε κανέναν αν φορούν τις πιτζάμες τους στο αεροπλάνο», συνέχισε.

Ο Ντάφι και ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι έκαναν εξάλλου εκ περιτροπής έλξεις στο αεροδρόμιο για να προβάλουν τα οφέλη της άσκησης πριν από τις πτήσεις.

Ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών επιβλέπει αναδιάρθρωση 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων του εθνικού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και εργάζεται για να αντιμετωπιστεί συνεχιζόμενη έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Επιδιώκει το Κογκρέσο να εγκρίνει άλλα 19 δισεκατομμύρια δολάρια για να ολοκληρώσει το έργο. Επίσης δήλωσε ότι δεν έχει ενημέρωση για πρόταση του υπουργείου Μεταφορών, που εκδόθηκε επί της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν, για την απαγόρευση στις αεροπορικές εταιρείες να χρεώνουν τέλη ώστε να κάθονται μαζί οικογένειες με μικρά παιδιά στις πτήσεις στις ΗΠΑ, αν είναι διαθέσιμες διπλανές θέσεις την ώρα που γίνεται η κράτηση. Το υπουργείο του κατατάσσει επί του παρόντος την πρόταση αυτή στις «μακροπρόθεσμες δράσεις».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ