Κόστα: Είμαστε κοντά σε συμφωνία για τα ρωσικά assets

«Εργαζόμαστε στην τελική διαμόρφωση μιας νομικής και τεχνικής λύσης η οποία θα εξασφαλίσει τη συμφωνία όλων ή τουλάχιστον μιας ειδικής πλειοψηφίας των κρατών-μελών», υποστήριξε

Δημοσιεύθηκε: 9 Δεκεμβρίου 2025 - 17:14

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται πολύ κοντά σε μια λύση που θα πείσει μια ειδική πλειοψηφία των κρατών-μελών σχετικά με τη χρηματοδότηση για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Εργαζόμαστε στην τελική διαμόρφωση μιας νομικής και τεχνικής λύσης η οποία θα εξασφαλίσει τη συμφωνία όλων ή τουλάχιστον μιας ειδικής πλειοψηφίας των κρατών-μελών», ανέφερε ο Αντόνιο Κόστα σε συνέντευξη Τύπου στο Δουβλίνο, προσθέτοντας ότι είναι βέβαιος πως οι ηγέτες της ΕΕ θα λάβουν απόφαση στις 18 Δεκεμβρίου.

Οπως θυμίζει το Reuters, την περασμένη Τετάρτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ή διεθνούς δανεισμού για τη συγκέντρωση 90 δισ. ευρώ υπέρ της Ουκρανίας, με σκοπό τη χρηματοδότηση των ενόπλων δυνάμεών της και βασικών υπηρεσιών. Το Βέλγιο, όπου βρίσκεται η πλειονότητα των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, αντιτίθεται στο σχέδιο.

