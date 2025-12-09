ΗΠΑ: Σε υψηλό πέντε μηνών οι ανοικτές θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο

Ο αριθμός των ανοικτών θέσεων εργασίας στις ΗΠA σημείωσαν άνοδο τον Οκτώβριο και τον Σεπτέμβριο.

Όπως μεταδίδει το Reuters, τον Οκτώβριο οι ανοικτές θέσεις εργασίας αυξήθηκαν στα 7, 67 εκατ.

Το επίπεδο αυτό είναι το υψηλότερο των τελευταίων πέντε μηνών.

Τον Σεπτέμβριο είχαν ενισχυθεί στα 7,66 εκατ. από 7,227 εκατ. τον Αύγουστο.

Τα στοιχεία και για τους δύο μήνες δημοσιεύτηκαν μαζί λόγω της καθυστέρησης στη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων εξαιτίας του «κυβερνητικού λουκέτου».

Οι αναλυτές προέβλεπαν πτώση στα 7,15 εκατ. για τις ανοικτές θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο.