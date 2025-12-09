Οι επενδυτές ποντάρουν σε αύξηση επιτοκίων από ΕΚΤ το 2026

Οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η ΕΚΤ θα αυξήσει τα επιτόκια τον επόμενο χρόνο, ακόμα και καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν να μειώνουν το κόστος δανεισμού, σε μια αλλαγή πορείας που θα μπορούσε να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το ήδη αδύναμο δολάριο.

Η τιμολόγηση στις αγορές swaps δείχνει πλέον ότι η ΕΚΤ είναι πιο πιθανό να αυξήσει τα επιτόκια το 2026 παρά να τα μειώσει.

Αντίθετα, η Fed, η οποία θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα μειώσει το κόστος δανεισμού την Τετάρτη, αναμένεται να πραγματοποιήσει τουλάχιστον ακόμη δύο μειώσεις επιτοκίων μέσα στο επόμενο έτος.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, οι επενδυτές στοιχηματίζουν επίσης ότι η Αυστραλία και ο Καναδάς θα αυξήσουν τα επιτόκια τον επόμενο χρόνο καθώς οι οικονομίες τους βελτιώνονται, ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να φτάσει στο κατώτατο σημείο του κύκλου μειώσεών της έως το επόμενο καλοκαίρι.

Η Πούτζα Κούμρα της TD Securities χαρακτήρισε το επόμενο έτος ως πιθανό «σημείο καμπής» για τις κεντρικές τράπεζες στη ζώνη του ευρώ, τον Καναδά και την Αυστραλία.

Ενώ αυτή η αλλαγή πορείας πιθανόν να φέρει τα επιτόκια των ΗΠΑ και άλλων χωρών πιο κοντά μεταξύ τους, οι αντίθετες κατευθύνσεις όσον αφορά το κόστος δανεισμού θα μπορούσαν να ενισχύσουν την πτώση του δολαρίου, το οποίο έχει ήδη υποχωρήσει περισσότερο από 8% έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων φέτος.

Τα χαμηλότερα επιτόκια συνήθως καθιστούν λιγότερο ελκυστική την κατοχή ενός νομίσματος για τους επενδυτές, ενώ παράλληλα μειώνουν το κόστος δανεισμού για τις κυβερνήσεις.

Τα επιτόκια είναι αυτή τη στιγμή χαμηλότερα στην ευρωζώνη και σε αρκετές άλλες μεγάλες οικονομίες σε σχέση με τις ΗΠΑ, εν μέρει λόγω της πιο αργής ανάπτυξής τους.

Ωστόσο, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στην ΕΚΤ και σε άλλες κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να μην είναι πρόθυμοι να τα μειώσουν περαιτέρω για να τονώσουν την ανάπτυξη, καθώς ο εμπορικός πόλεμος του Τραμπ έχει αποδειχθεί λιγότερο επιζήμιος για τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ απ’ ό,τι αναμενόταν προηγουμένως.