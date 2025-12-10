H διχασμένη Fed αποφασίζει για τρίτη σερί μείωση επιτοκίων

Η Fed ολοκληρώνει σήμερα την τελευταία συνεδρίαση της για το 2025, με τις αγορές να στοιχηματίζουν ότι ο πρόεδρος Τζερόμ Πάουελ θα κατορθώσει να συγκεντρώσει την απαραίτητη στήριξη των συναδέλφων του για μια τρίτη διαδοχική μείωση επιτοκίων.

Η 19μελής επιτροπή καθορισμού επιτοκίων της Fed είναι βαθιά διχασμένη σχετικά με το αν θα πρέπει να μειώσει ξανά το κόστος δανεισμού. Οι διαφωνίες έχουν ενταθεί από την περίπλοκη οικονομική πραγματικότητα. Ο πληθωρισμός παραμένει αυξημένος, κάτι που συνήθως θα οδηγούσε τη Fed να διατηρήσει το βασικό επιτόκιό αμετάβλητο, ενώ οι προσλήψεις κινούνται σε χαμηλά επίπεδα και το ποσοστό ανεργίας έχει αυξηθεί, γεγονός που συχνά οδηγεί σε μειώσεις επιτοκίων.

Ορισμένοι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι τρεις αξιωματούχοι της Fed θα μπορούσαν να ψηφίσουν κατά της μείωσης κατά 25 μονάδες βάσης, την οποία αναμένεται να υποστηρίξει ο Πάουελ, κάτι που θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη «αποστασία» τα τελευταία έξι χρόνια. Από τα 19 μέλη, μόνο 12 έχουν δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις για τα επιτόκια.

«Είναι πραγματικά μια πολύ δύσκολη στιγμή. Ακόμα και λογικοί άνθρωποι μπορούν να καταλήξουν σε διαφορετικά συμπεράσματα» δήλωσε στο ABC ο Ουίλιαμ Ίνγκλις, οικονομολόγος στο Yale και πρώην κορυφαίο στέλεχος της Fed. «Και η επιτροπή συνήθως προτιμά να λειτουργεί με συναίνεση, αλλά εδώ η συναίνεση είναι δύσκολο να επιτευχθεί» πρόσθεσε.

Η συζήτηση μεταξύ των αξιωματούχων θα μπορούσε να αποτελέσει προπομπό για την πορεία της Fed μετά το τέλος της θητείας του Πάουελ ως προέδρου τον Μάιο. Ο διάδοχός του θα διοριστεί από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με βασικό υποψήφιο τον Κέβιν Χάσετ, κορυφαίο οικονομικό σύμβουλο του Λευκού Οίκου. Ο Χάσετ μπορεί να πιέσει για ταχύτερες μειώσεις από όσες οι υπόλοιποι αξιωματούχοι θα ήταν διατεθειμένοι να υποστηρίξουν.

Ο Ίνγκλις τόνισε ότι ύπαρξη μεγάλων διαφορών μεταξύ των αξιωματούχων μπορεί να εκληφθεί ως ένδειξη υγιούς αντιπαράθεσης μεταξύ διαφορετικών απόψεων. Η παράδοση της Fed να λαμβάνει ομόφωνες ή σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις έχει συχνά επικριθεί ως ένδειξη «ομαδικής σκέψης».

Ωστόσο, ορισμένοι αξιωματούχοι προειδοποιούν για τα μειονεκτήματα μιας οριακής απόφασης. Αν η ψηφοφορία καταλήξει 8-4 ή ακόμα και 7-5, οι χρηματοοικονομικές αγορές θα μπορούσαν να χάσουν την εμπιστοσύνη τους ως προς την κατεύθυνση της κεντρικής τράπεζας.

Προς το παρόν, όμως, οι περισσότεροι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια, ενώ ταυτόχρονα θα στείλει σήμα ότι μπορεί να διατηρήσει το κόστος δανεισμού αμετάβλητο για κάποιο διάστημα για να αξιολογήσει την κατάσταση της οικονομίας.