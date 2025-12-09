Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι να απαντήσει εντός «λίγων ημερών»

Οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ έδωσαν στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι λίγες ημέρες για να απαντήσει στην ειρηνευτική πρόταση, η οποία απαιτεί από την Ουκρανία να αποδεχθεί εδαφικές απώλειες, σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στους Financial Times.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είπε στους Ευρωπαίους ομολόγους του ότι είχε δεχθεί πιέσεις το Σάββατο από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και από τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, να λάβει γρήγορα απόφαση.

Ένα άτομο με γνώση του χρονοδιαγράμματος που προτάθηκε στο Κίεβο ανέφερε ότι ο Τραμπ ήλπιζε ότι η συμφωνία θα είχε επιτευχθεί «μέχρι τα Χριστούγεννα».

Ο Ζελένσκι, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, είπε στους Αμερικανούς απεσταλμένους ότι χρειάζεται χρόνο για να συμβουλευτεί άλλους Ευρωπαίους συμμάχους πριν απαντήσει στην πρόταση της Ουάσινγκτον, η οποία το Κίεβο φοβάται ότι θα μπορούσε να διασπάσει τη δυτική ενότητα αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν χωρίς την υποστήριξη της Ευρώπης.

Ένας από τους δυτικούς αξιωματούχους περιέγραψε την ουκρανική πλευρά ως «παγιδευμένη ανάμεσα σε εδαφικές απαιτήσεις που δεν μπορούν να αποδεχθούν και σε μια αμερικανική πλευρά που δεν μπορούν να απορρίψουν».

«Για να είμαι ειλικρινής, οι Αμερικανοί αναζητούν σήμερα έναν συμβιβασμό», είπε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης μέσω WhatsApp τη Δευτέρα το βράδυ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας συναντήθηκε τη Δευτέρα στο Λονδίνο με τους ομολόγους του από τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υπογράμμισε τη σημασία της κατάστασης στην αρχή της συνάντησης στην Ντάουνινγκ Στριτ, λέγοντας ότι οι ηγέτες συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν «τις επόμενες ημέρες. Διότι αυτό μπορεί να είναι μια καθοριστική στιγμή για όλους μας».

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη το βράδυ ότι εργάζεται «πολύ ενεργά» για να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Τα ουκρανικά και ευρωπαϊκά στοιχεία έχουν ήδη επεξεργαστεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και είμαστε έτοιμοι να τα παρουσιάσουμε στους εταίρους μας στην Αμερική», είπε. «Σε συνεργασία με την αμερικανική πλευρά, αναμένουμε να κάνουμε τα πιθανά βήματα όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και γρήγορα» πρόσθεσε ο Ζελένσκι.