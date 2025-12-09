#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η μέση περιουσία των γαλλικών νοικοκυριών ανήλθε το 2024 σε 374.900 ευρώ. Η αύξηση εντός δεκαετίας κλιμακώνεται στο 15% για το πλουσιότερο 10% και στο 23% για το πλουσιότερο 1%. Χαμένοι οι φτωχοί και οι μικρομεσαίοι.

Αύξηση 9% στην περιουσία των Γάλλων, ανοίγει η ψαλίδα της ανισότητας

Δημοσιεύθηκε: 9 Δεκεμβρίου 2025 - 20:45

Οι περιουσίες των Γάλλων σημείωσαν κατά τα τελευταία δέκα χρόνια μέση αύξηση της τάξης του 9%, σύμφωνα με τα στοιχεία της γαλλικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η μέση περιουσία των γαλλικών νοικοκυριών ανήλθε το 2024 στα 374.900 ευρώ, όπου το 61% αφορά την ακίνητη περιουσία και το 22% χρηματοοικονομικά προϊόντα. Επίσης, ένας στους δύο Γάλλους το 2024 διέθετε περιουσία μεγαλύτερη των 205.000 ευρώ, ήτοι αυξημένη κατά 9,3% σε σχέση με το 2015, λαμβανομένου υπόψη του πληθωρισμού.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη γαλλική Στατιστική Υπηρεσία, το 46% των νοικοκυριών της χώρας έχει δάνεια να ξεπληρώσει, τα μισά από τα οποία υπερβαίνουν τα 49.200 ευρώ.

Ως προς τις ανισότητες, η γαλλική Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι το ήμισυ των γαλλικών νοικοκυριών -και ειδικότερα οι πιο εύποροι- έχουν το 93% της συνολικής περιουσίας των Γάλλων.

Επίσης, το 10% των Γάλλων με τον σχετικά μεγαλύτερο πλούτο είδε κατά την τελευταία δεκαετία την περιουσία του να αυξάνεται κατά 15%, προσεγγίζοντας τα 857.700 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το 1% με τον μεγαλύτερο πλούτο, είδε την περιουσία του να αυξάνεται κατά 23% τα τελευταία 10 χρόνια, υπερβαίνοντας το 2024 τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Οι χαμένοι της δεκαετίας είναι, τέλος, το 20% των οικονομικά ασθενέστερων Γάλλων, καθώς και ένα τμήμα της μεσαίας τάξης.

