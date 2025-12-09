#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βρετανός στρατιωτικός σκοτώθηκε σε δυστύχημα στην Ουκρανία

Το δυστύχημα σημειώθηκε μακριά από τις πρώτες γραμμές του μετώπου αναφέρει το υπουργείο 'Αμυνας της Βρετανίας.

Βρετανός στρατιωτικός σκοτώθηκε σε δυστύχημα στην Ουκρανία

Δημοσιεύθηκε: 9 Δεκεμβρίου 2025 - 23:02

Ένας στρατιωτικός των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκε σήμερα στην Ουκρανία ενώ παρακολουθούσε μια δοκιμή ενός νέου αμυντικού όπλου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας με ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.

Το δυστύχημα σημειώθηκε μακριά από τις πρώτες γραμμές του μετώπου αναφέρει το υπουργείο στην ανακοίνωση του.

«Είμαι συντετριμμένος από τον θάνατο του Βρετανού στρατιωτικού στην Ουκρανία», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι. «Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του καθώς θρηνούν για ένα αγαπημένο τους πρόσωπο. Οι καρδιές μας είναι μαζί τους».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χωρίς ρεύμα το μισό Κίεβο μετά τις ρωσικές επιθέσεις

Αρνείται ο Ζελένσκι «αποποίηση εδαφών» στο Ντονμπάς

Επτά χώρες της ΕΕ τάσσονται υπέρ της δέσμευσης ρωσικών assets

Ζελένσκι: «Σημαντική» η ενότητα μεταξύ Ευρώπης, Ουκρανίας και ΗΠΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο