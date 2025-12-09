#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μερτς: Η Ευρώπη δεν πρέπει να εξαρτάται από τις ΗΠΑ

Απαράδεκτα χαρακτήρισε τμήματα της νέας Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ο Γερμανός Καγκελάριος. Δεν βλέπω κανέναν λόγο οι Αμερικανοί να θέλουν τώρα να «σώσουν» τη δημοκρατία στην Ευρώπη, τόνισε.

Μερτς: Η Ευρώπη δεν πρέπει να εξαρτάται από τις ΗΠΑ

Δημοσιεύθηκε: 9 Δεκεμβρίου 2025 - 21:37

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Τρίτη ότι τμήματα της νέας Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας της αμερικανικής κυβέρνησης είναι «απαράδεκτα».

«Κάποια από αυτά είναι κατανοητά, κάποια είναι λογικά. Κάποια όμως είναι απαράδεκτα για εμάς από μια ευρωπαϊκή οπτική» είπε ο Μερτς σε δημοσιογράφους, όταν ρωτήθηκε για τη γεωπολιτική στρατηγική και για το πώς θα επηρεάσει τις διατλαντικές σχέσεις.

«Δεν βλέπω κανέναν λόγο οι Αμερικανοί να θέλουν τώρα να "σώσουν" τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Αν υπήρχε ανάγκη να σωθεί, θα τα καταφέρναμε μόνοι μας» τόνισε.

Η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ, που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, ανέφερε ότι η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με «πολιτισμικό αφανισμό» λόγω της υπέρμετρης μετανάστευσης. 

Στο κείμενο, η αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται επίσης να αφήνει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να βοηθήσει ευρωπαϊκά κόμματα με τα οποία ευθυγραμμίζεται ιδεολογικά, αναφέροντας ότι «η αυξανόμενη επιρροή των πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων πράγματι δίνει λόγο για μεγάλη αισιοδοξία».

Όπως μεταδίδει το Politico, ο Μερτς  είπε ότι δεν εξεπλάγη από τον συνολικό τόνο του εγγράφου, αλλά μάλλον αισθάνθηκε να επιβεβαιώνεται η άποψή του ότι η ΕΕ πρέπει να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη ανεξαρτησία από την Ουάσινγκτον σε θέματα ασφάλειας και άμυνας.

«Στις συζητήσεις μου με Αμερικανούς, λέω: το "η Αμερική Πρώτα" είναι εντάξει, αλλά το "η Αμερική Μόνη" δεν μπορεί να είναι προς το συμφέρον σας» σημείωσε. «Χρειάζεστε επίσης εταίρους στον κόσμο. Ένας από αυτούς θα μπορούσε να είναι η Ευρώπη. Και αν δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε με την Ευρώπη, τότε τουλάχιστον κάντε τη Γερμανία τον εταίρο σας» τόνισε. 

