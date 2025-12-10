#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στο πιο υψηλό από το 2024 ο πληθωρισμός στην Κίνα

Ανήλθε στο 0,7% τον Νοέμβριο, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο 2024, με τις τιμές τροφίμων να γυρίζουν σε άνοδο για πρώτη φορά σε 10 μήνες. Ο μηνιαίος δείκτης υποχώρησε απροσδόκητα.

Στο πιο υψηλό από το 2024 ο πληθωρισμός στην Κίνα

Δημοσιεύθηκε: 10 Δεκεμβρίου 2025 - 08:38

Ο ετήσιος πληθωρισμός της Κίνας αυξήθηκε στο 0,7% τον Νοέμβριο 2025, από 0,2% τον προηγούμενο μήνα, ευθυγραμμιζόμενος με τις εκτιμήσεις της αγοράς και καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο 2024.

Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν για πρώτη φορά μετά από δέκα μήνες (0,2% έναντι -2,9% τον Οκτώβριο), ενισχυμένες από την ανάκαμψη στις τιμές των φρέσκων λαχανικών και φρούτων, ενώ η πτώση της τιμής του χοιρινού ήταν πιο ήπια.

Οπως μεταδίδει το CNBC, ο πληθωρισμός μη διατροφικών ειδών συνέχισε να κινείται υψηλότερα (0,8% έναντι 0,9%). Οι τιμές συνέχισαν να αυξάνονται στα είδη ένδυσης (1,9% έναντι 1,7%), στην υγεία (1,6% έναντι 1,4%) και στην εκπαίδευση (0,8% έναντι 0,9%).

Την ίδια στιγμή, οι τιμές κατοικίας παρέμειναν αμετάβλητες, μετά από άνοδο 0,1% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το κόστος μεταφορών υποχώρησε περαιτέρω (-2,3% έναντι -1,5%).

Ο δομικός πληθωρισμός — που εξαιρεί τρόφιμα και ενέργεια — αυξήθηκε κατά 1,2% σε ετήσια βάση, διατηρώντας τον ρυθμό του Οκτωβρίου και παραμένοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 μηνών.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή υποχώρησε κατά 0,1%, σε αντίθεση με τις προβλέψεις για άνοδο 0,2% και μετά από αύξηση 0,2% τον Οκτώβριο, σημειώνοντας την πρώτη πτώση σε πέντε μήνες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ρεκόρ για την Κίνα: Πρώτη φορά εμπορικό πλεόνασμα αγαθών πάνω από $1 τρισ.

Βουλιάζει ξανά η κινεζική βιομηχανία

Wolf: Η παγκόσμια οικονομία διαλύεται

Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κίνα από 3 έως 5 Δεκεμβρίου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο