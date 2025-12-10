Στο πιο υψηλό από το 2024 ο πληθωρισμός στην Κίνα

Ο ετήσιος πληθωρισμός της Κίνας αυξήθηκε στο 0,7% τον Νοέμβριο 2025, από 0,2% τον προηγούμενο μήνα, ευθυγραμμιζόμενος με τις εκτιμήσεις της αγοράς και καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο 2024.

Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν για πρώτη φορά μετά από δέκα μήνες (0,2% έναντι -2,9% τον Οκτώβριο), ενισχυμένες από την ανάκαμψη στις τιμές των φρέσκων λαχανικών και φρούτων, ενώ η πτώση της τιμής του χοιρινού ήταν πιο ήπια.

Οπως μεταδίδει το CNBC, ο πληθωρισμός μη διατροφικών ειδών συνέχισε να κινείται υψηλότερα (0,8% έναντι 0,9%). Οι τιμές συνέχισαν να αυξάνονται στα είδη ένδυσης (1,9% έναντι 1,7%), στην υγεία (1,6% έναντι 1,4%) και στην εκπαίδευση (0,8% έναντι 0,9%).

Την ίδια στιγμή, οι τιμές κατοικίας παρέμειναν αμετάβλητες, μετά από άνοδο 0,1% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το κόστος μεταφορών υποχώρησε περαιτέρω (-2,3% έναντι -1,5%).

Ο δομικός πληθωρισμός — που εξαιρεί τρόφιμα και ενέργεια — αυξήθηκε κατά 1,2% σε ετήσια βάση, διατηρώντας τον ρυθμό του Οκτωβρίου και παραμένοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 μηνών.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή υποχώρησε κατά 0,1%, σε αντίθεση με τις προβλέψεις για άνοδο 0,2% και μετά από αύξηση 0,2% τον Οκτώβριο, σημειώνοντας την πρώτη πτώση σε πέντε μήνες.