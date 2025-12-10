Η ΕΕ παρακάμπτει τον Ορμπαν: Αγώνας δρόμου για δέσμευση 210 δισ. ρωσικών assets

Οι χώρες της ΕΕ πρόκειται να επιταχύνουν τη λήψη απόφασης για τη δέσμευση επ' αόριστον έως και 210 δισ. ευρώ σε ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία, σε μια προσπάθεια να παρακάμψουν τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ακόμη και πριν από τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ευρώπης την επόμενη εβδομάδα.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η βιαστική προσπάθεια για την ψήφιση της νομοθεσίας -η οποία επικαλείται έκτακτα μέτρα για την παράκαμψη των εθνικών βέτο σχετικά με την επέκταση των κυρώσεων- αποσκοπεί να προστατεύσει τον ρόλο των Βρυξελλών στις ειρηνευτικές συνομιλίες, των οποίων ηγούνται οι ΗΠΑ, σύμφωνα με αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με τα σχέδια.

Οι διπλωμάτες που χειρίζονται τη νομοθεσία θεωρούν πλεονέκτημα την ταχεία προώθηση της θέσης τους τις επόμενες ημέρες, ώστε να αποσυνδέσουν το αμφιλεγόμενο ζήτημα της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων από τη συζήτηση για την αύξηση των δανείων προς το Κίεβο με την εγγύηση των δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων. Το ζήτημα της χρηματοδότησης θα αφεθεί στους ηγέτες της ΕΕ την επόμενη εβδομάδα.

Κίνδυνος να εξοργιστεί η Ουγγαρία

Η κίνηση να ψηφιστεί εντός της επόμενης εβδομάδας, παρακάμπτοντας την αρχή της ομοφωνίας στις αποφάσεις για τις κυρώσεις, κινδυνεύει να εξοργίσει την Ουγγαρία και άλλες πρωτεύουσες που αντιτίθενται στο μέτρο. Προηγούμενα παραδείγματα χωρών της ΕΕ που έχουν ψηφίσει κατά σε κρίσιμα ζητήματα -όπως η Πολωνία και η Ουγγαρία στη μεταναστευτική πολιτική- έχουν προκαλέσει κακές σχέσεις μεταξύ των πρωτευουσών για χρόνια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την περασμένη εβδομάδα να χρησιμοποιηθούν 210 δισ. ευρώ από τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας που έχουν δεσμευτεί στο πλαίσιο των κυρώσεων στην ΕΕ για τη χρηματοδότηση ενός δανείου προς το Κίεβο, αρχικά ύψους 90 δισ. ευρώ, το οποίο θα εκταμιευθεί τα επόμενα δύο χρόνια.

Η Ουγγαρία, το πιο φιλορωσικό κράτος της ΕΕ, αντιτίθεται σε οποιαδήποτε περαιτέρω βοήθεια προς το Κίεβο και απειλεί συστηματικά να ασκήσει βέτο στην ανανέωση των κυρώσεων. Οι αξιωματούχοι της ΕΕ φοβούνται ότι ο Όρμπαν θα υλοποιήσει την απειλή του, εάν η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να άρει μονομερώς τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Ο Ζόλταν Κόβατς, εκπρόσωπος της ουγγρικής κυβέρνησης, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η πρόταση της Επιτροπής για τη χορήγηση δανείου «ξεπερνά κάθε όριο».

Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος άρσης των κυρώσεων, η Επιτροπή πρότεινε τη χρήση έκτακτων εξουσιών που προορίζονται για την αντιμετώπιση οικονομικών κρίσεων, προκειμένου να επιβληθούν οι κυρώσεις επί των περιουσιακών στοιχείων για αόριστο χρονικό διάστημα. Η πρόταση, η οποία θεσπίστηκε βάσει του άρθρου 122 των συνθηκών της ΕΕ, μπορεί να εγκριθεί με την πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ, παρακάμπτοντας πιθανά βέτο.

Μήνυμα προς ΗΠΑ

Η επιβολή των κυρώσεων θα αποτελούσε επίσης μια τοποθέτηση κατά της Ουάσιγκτον. Ένα αρχικό σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία, το οποίο συντάχθηκε εν μέρει από Αμερικανούς αξιωματούχους, προέβλεπε την κατάθεση του μεγαλύτερου μέρους των περιουσιακών στοιχείων σε δύο επενδυτικά ταμεία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι προσπάθησαν επίσης να αποτρέψουν τις πρωτεύουσες της ΕΕ από το να λάβουν οποιαδήποτε μέτρα για τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων πριν από την επίτευξη συμφωνίας για ένα σχέδιο ειρήνης.