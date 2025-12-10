#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Σοϊγκού για New START: Περιμένουμε απάντηση από τις ΗΠΑ για τις προτάσεις μας

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε η Μόσχα να τηρήσει οικειοθελώς τα όρια που προβλέπει η συνθήκη για τον έλεγχο των πυρηνικών, η οποία εκπνέει τον Φεβρουάριο, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσιγκτον θα κάνει το ίδιο.

Σεργκέι Σοϊγκού, πρώην υπουργός Άμυνας Ρωσίας

Δημοσιεύθηκε: 10 Δεκεμβρίου 2025 - 10:13

Η Ρωσία περιμένει απάντηση από τις ΗΠΑ για τις προτάσεις της σχετικά με τη συνθήκη για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων New START, σημείωσε ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού, σύμφωνα με δήλωσή του που επικαλέστηκε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε η Μόσχα να τηρήσει οικειοθελώς τα όρια που προβλέπει η συνθήκη, η ισχύς της οποίας εκπνέει τον Φεβρουάριο, υπό την προϋπόθεση ότι και οι ΗΠΑ θα κάνουν το ίδιο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

