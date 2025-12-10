#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Τραμπ: Η αγαπημένη μου λέξη είναι… δασμός!

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι οι δασμοί ενισχύουν την εγχώρια παραγωγή χάλυβα, ενώ τονίζει πως η πολιτική του προστατεύει την εθνική ασφάλεια.

Τραμπ: Η αγαπημένη μου λέξη είναι… δασμός!

Δημοσιεύθηκε: 10 Δεκεμβρίου 2025 - 10:42

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε εκδήλωση στο Mount Pocono της Πενσυλβανίας ότι η αγαπημένη του λέξη είναι η λέξη “δασμός”.

«Θα έλεγα ότι η αγαπημένη μου λέξη είναι η λέξη ‘δασμός’. Την αγαπώ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη λέξη στο λεξικό», είπε, όπως ανέφερε η New York Post.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε ότι οι εργάτες του χάλυβα, ιδιαίτερα στην Πενσυλβανία, “τα πηγαίνουν φανταστικά” χάρη στη στρατηγική του.

«Αν δεν είχαμε δασμούς, δεν θα υπήρχε χάλυβας», εξήγησε ο Trump. «Δεν θα υπήρχε ούτε ένα εργοστάσιο χάλυβα στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό θα ήταν πολύ κακό για την εθνική ασφάλεια», πρόσθεσε.

Στις 2 Απριλίου, ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς που κυμαίνονται από 10% έως 49% σε εισαγωγές από 185 χώρες και περιοχές. Οι καθολικοί δασμοί 10% τέθηκαν σε ισχύ στις 5 Απριλίου και οι δασμοί για μεμονωμένα κράτη ισχύουν από τις 9 Απριλίου.

TASS-New York Post

