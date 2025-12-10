Δείξε μου τα social media που έχεις για να μπεις στη χώρα

Οι ΗΠΑ προτείνουν οι ξένοι επισκέπτες να παρέχουν το ιστορικό των κοινωνικών μέσων τους των τελευταίων πέντε ετών για να εισέλθουν στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από την Αυστραλία, τη Γερμανία, την Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι μπορούν πλέον να εισέλθουν χωρίς βίζα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ «προσθέτει τα κοινωνικά μέσα ως υποχρεωτικό στοιχείο δεδομένων» ως μέρος της διαδικασίας ελέγχου των ταξιδιωτών που εισέρχονται στις ΗΠΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος Απαλλαγής από Βίζα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Θα ισχύει για ταξιδιώτες από περίπου 40 χώρες που μπορούν να παραμείνουν στις ΗΠΑ για έως και 90 ημέρες χωρίς βίζα και ελέγχονται πριν από το ταξίδι μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος γνωστού ως ESTA.

Μέτρα περιορισμού της κυβέρνησης Τραμπ

Πρόκειται για ένα ακόμη μέτρο της κυβέρνησης Τραμπ που αποσκοπεί στον περιορισμό της εισόδου. Αυτό περιλαμβάνει μια προγραμματισμένη απαγόρευση ταξιδιού για περίπου 30 χώρες που ανακοινώθηκε αυτόν τον μήνα μετά τη δολοφονία δύο μελών της Εθνικής Φρουράς στην Ουάσιγκτον.

Οι ομοσπονδιακές αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον ύποπτο ως Αφγανό υπήκοο που συνεργαζόταν με τις αμερικανικές δυνάμεις και τη CIA στο Αφγανιστάν πριν φτάσει στις ΗΠΑ το 2021. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι σύμμαχοί του κατηγόρησαν την κυβέρνηση Μπάιντεν, ότι του επέτρεψε να εισέλθει στη χώρα ενώ με αφορμή αυτό το γεγονός πιέζει για αυστηρότερους περιορισμούς στους μετανάστες.

Ο Τραμπ, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη δολοφονία, δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε «μόνιμη» παύση της μετανάστευσης από «όλες τις χώρες του Τρίτου Κόσμου».

Πτώση ξένων τουριστών στις ΗΠΑ

Η χώρα αναμένεται να καταγράψει την πρώτη μείωση των ξένων τουριστών σε περίπου πέντε χρόνια, με περίπου 67,9 εκατομμύρια επισκέψεις να προβλέπονται για φέτος, σε σύγκριση με 72,4 εκατομμύρια το 2024, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Ταξιδιών.

Η μείωση αποδόθηκε στις παρατεταμένες ταξιδιωτικές απαιτήσεις της εποχής της Covid, στο ισχυρό δολάριο και στην αλλαγή της άποψης των ανθρώπων για τις ΗΠΑ λόγω της ρητορικής και της πολιτικής «America First» της κυβέρνησης Τραμπ, ανέφερε.