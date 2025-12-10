#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέα συνάντηση του συναπισμού των προθύμων για την Ουκρανία

Στο επίκεντρο η πρόοδος όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα προσφερθούν στο Κίεβο. Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το εδαφικό και οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι μεταξύ των κύριων σημείων που μπλοκάρουν τις συνομιλίες.

Νέα συνάντηση του συναπισμού των προθύμων για την Ουκρανία

Δημοσιεύθηκε: 10 Δεκεμβρίου 2025 - 14:52

Μια νέα συνάντηση του λεγόμενου «συνασπισμού των προθύμων», που συγκεντρώνει τους υποστηρικτές του Κιέβου, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη, για να σημειωθεί πρόοδος σχετικά με τις «εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης.

«Η συνάντηση του συνασπισμού των προθύμων αύριο, υπό τη συμπροεδρία της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, θα επιτρέψει να προχωρήσουμε σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα προσφερθούν στην Ουκρανία και τη σημαντική συμβολή των Αμερικανών», δήλωσε η εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζέν.

Το Ελιζέ διευκρίνισε στη συνέχεια πως η συνάντηση θα λάβει χώρα αύριο το απόγευμα με βιντεοδιάσκεψη.

Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας διατράνωσαν τη Δευτέρα στο Λονδίνο την αλληλεγγύη τους με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αυτοί εργάστηκαν επίσης σε μία αντιπρόταση σε αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία που παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο, θεωρήθηκε πολύ ευνοϊκό προς τη Ρωσία και το Κίεβο και οι σύμμαχοί του προσπαθούν να μετριάσουν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που θέλει να εξασφαλίσει την ειρήνη με κάθε κόστος, δήλωσε την Κυριακή ότι είναι «απογοητευμένος» από τον Ουκρανό ομόλογό του, που «δεν έχει ακόμη διαβάσει» το αμερικανικό σχέδιο, όπως υποστήριξε.

Το σχέδιο της Ουάσινγκτον προβλέπει ότι το Κίεβο θα παραχωρήσει εδάφη που δεν έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία με αντάλλαγμα υποσχέσεις ασφαλείας που κρίνονται ανεπαρκείς για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, το εδαφικό και οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι μεταξύ των κύριων σημείων που μπλοκάρουν τις συνομιλίες.

Η Ουκρανία έχει πεισθεί ότι ακόμη κι αν κηρυχθεί εντέλει ειρήνη, η Ρωσία θα της επιτεθεί ξανά αργά ή γρήγορα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στήνονται νέα projects ελληνικών ομίλων στην Ουκρανία

Στο ναδίρ η στρατιωτική βοήθεια προς Ουκρανία φέτος

Αρνείται ο Ζελένσκι «αποποίηση εδαφών» στο Ντονμπάς

Η ΕΕ παρακάμπτει τον Ορμπαν: Αγώνας δρόμου για δέσμευση 210 δισ. ρωσικών assets

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο