The Information: Με απαγορευμένα τσιπ της Nvidia τo νέο μοντέλο ΑΙ της DeepSeek

Η κινεζική startup τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek βασίστηκε σε τσιπ της Nvidia που είναι απαγορευμένα στη χώρα για να αναπτύξει επερχόμενο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού The Information.

Τα τσιπ Blackwell της Nvidia εισήχθησαν λαθραία στην Κίνα μέσω χωρών που επέτρεπαν την πώλησή τους, ανέφερε το The Information, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές. Πιο συγκεκριμένα, η DeepSeek υποκλέπτει τσιπ που εγκαθίστανται σε κέντρα δεδομένων σε μη προσδιορισμένες χώρες, στη συνέχεια αποσυναρμολογούνται και αποστέλλονται στην Κίνα μετά από έλεγχο από εταιρείες που αναπτύσσουν εξοπλισμό διακομιστών, ανέφερε το The Information.

Οι ΗΠΑ απαγορεύουν την πώληση αυτών των προηγμένων ημιαγωγών στην Κίνα, γεγονός που έχει οδηγήσει τους προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης της ασιατικής χώρας να έχουν πρόσβαση στο υλικό μέσω data centers που βρίσκονται εκτός χώρας ή με τεχνάσματα. Τον Νοέμβριο, Αμερικανοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε δύο Κινέζους και δύο Αμερικανούς για σχέδιο αποστολής τσιπ στην Κίνα μέσω Μαλαισίας, με τη χρήση επιχείρησης με βιτρίνα το real estate.

Εκπρόσωπος της DeepSeek δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Η DeepSeek τράβηξε την παγκόσμια προσοχή τον Ιανουάριο, όταν παρουσίασε ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που ήταν ανταγωνιστικό με τα καλύτερα της Silicon Valley δηλώνοντας ότι είχε κατασκευαστεί με πολύ χαμηλότερο κόστος.

Η νεοσύστατη επιχείρηση χρηματοδοτήθηκε από το κινεζικό hedge fund High-Flyer, το οποίο είχε συγκεντρώσει 10.000 GPU της Nvidia το 2021, πριν από τις απαγορεύσεις των ΗΠΑ στις εξαγωγές εξελιγμένων τσιπ και άλλων μονάδων επεξεργασίας γραφικών.

Προ ολίγων ημερών ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε άδεια στη Nvidia να αποστείλει στην Κίνα την παλαιότερη έκδοση των επιταχυντών H200 τεχνητής νοημοσύνης. Παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση εξαγωγής της πιο ισχυρής έκδοσης Blackwell.

Εν τω μεταξύ, το Πεκίνο έχει πιέσει τις κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας να βασίζονται σε εγχώριο εξοπλισμό για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης. Η DeepSeek κυκλοφόρησε νέο μοντέλο τον Σεπτέμβριο αναφέροντας ότι συνεργάζεται με Κινέζους κατασκευαστές τσιπ για το μοντέλο.

Η Nvidia δήλωσε στο The Information ότι δεν έχει δει «καμία τεκμηρίωση ή δεν έχει λάβει πληροφορίες» σχετικά με λαθρεμπόριο μέσω κέντρων δεδομένων εκτός Κίνας.