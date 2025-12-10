#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Τρεις νεκροί από ουκρανικό βομβαρδισμό σε νοσοκομείο υπό ρωσική κατοχή

Οι νεκροί και οι δύο τραυματίες είναι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, σύμφωνα με τον κυβερνήτη που έχει διοριστεί από τη Μόσχα στο κατεχόμενο τμήμα της ουκρανικής επαρχίας Χερσώνας.

Δημοσιεύθηκε: 10 Δεκεμβρίου 2025 - 16:15

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν από ουκρανικό βομβαρδισμό σε νοσοκομείο στο κατεχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της ουκρανικής επαρχίας Χερσώνας, δήλωσε στο Telegram τοπικός κυβερνήτης διορισμένος από τη Μόσχα.

Όλοι οι νεκροί και οι τραυματίες είναι εργαζόμενοι του νοσοκομείου.

«Οι τραυματίες λαμβάνουν ιατρική φροντίδα και ένας σοβαρά τραυματισμένος άνδρας βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας», τόνισε ο Βλαντίμιρ Σάλντο.

