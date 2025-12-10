#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι η μεταπολεμική ανοικοδόμηση της χώρας θα αποτελέσει μέρος των συνομιλιών με την ομάδα του προέδρου Τραμπ. Συνάντηση της «συμμαχίας των προθύμων».

Ζελένσκι: Συζητήσεις ΗΠΑ-Ουκρανίας για το ειρηνευτικό σχέδιο

Δημοσιεύθηκε: 10 Δεκεμβρίου 2025 - 16:50

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία και οι ΗΠΑ θα συζητήσουν σήμερα πάνω σε ένα προσχέδιο ειρηνευτικής πρότασης. 

Ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμα ότι η μεταπολεμική ανοικοδόμηση και η οικονομική ανάπτυξη της Ουκρανίας θα συμπεριληφθούν επίσης στις συζητήσεις.

Σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο, ο Ουκρανός ηγέτης τόνισε:

«Ολοκληρώνουμε την εργασία πάνω στα 20 σημεία ενός θεμελιώδους εγγράφου που θα μπορούσε να καθορίσει τις παραμέτρους για τον τερματισμό του πολέμου, και αναμένουμε να παραδώσουμε αυτό το έγγραφο στις Ηνωμένες Πολιτείες στο προσεχές μέλλον, μετά την κοινή μας εργασία με την ομάδα του Προέδρου Τραμπ και τους εταίρους μας στην Ευρώπη.»

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι μετά τις συνομιλίες θα ακολουθήσει ψηφιακή συνάντηση της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων».

«Εργαζόμαστε πολύ παραγωγικά για να εγγυηθούμε τη μελλοντική ασφάλεια και να αποτρέψουμε την επανάληψη της ρωσικής επιθετικότητας», προσθέτει.

