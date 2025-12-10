#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Σαρκοζί: Αποστάσεις από Μακρόν, κλείνει το μάτι στη Λεπέν

Οξείς χαρακτηρισμοί κατά του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας και λόγια συμπάθειας για την αρχηγό της ακροδεξιάς στο βιβλίο που έγραψε στις λίγες μέρες που πέρασε στη φυλακή ο Ρεπουμπλικανός πρώην πρόεδρος.

Δημοσιεύθηκε: 10 Δεκεμβρίου 2025 - 17:11

Οξείς χαρακτηρισμούς κατά του Εμανουέλ Μακρόν αλλά και λόγια συμπάθειας για τη Μαρίν Λεπέν περιέχει στο βιβλίο του με τίτλο «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου», το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα στα γαλλικά βιβλιοπωλεία, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί.

Ως προς τον Εμανουέλ Μακρόν αναφέρει ότι ουδέποτε υπήρξε ειλικρινής μαζί του και ότι για τον λόγο αυτό αποφάσισε «να γυρίσει σελίδα» σε ό,τι αφορά τις φιλικές τους σχέσεις. Δηλώνει επίσης ότι δεν πρόκειται να εισέλθει σε συστηματική αντιπολίτευση απέναντί του σημειώνοντας ότι ο νυν πρόεδρος της Γαλλίας έχει πλέον τόσους δηλωμένους εχθρούς που δεν θα είχε νόημα να προσθέσει και το δικό του όνομα σ' αυτό τον κατάλογο.

Ως προς την επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, ο Σαρκοζί αναφέρει πως κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε μαζί της τη διαβεβαίωσε πως ο ίδιος δεν θα συμμετείχε ποτέ σε δημοκρατικό μέτωπο απέναντι στο κόμμα της. Αναφέρει επίσης ότι η παραδοσιακή γαλλική δεξιά είναι σήμερα αδύναμη και ότι οι προσβολές κατά της ηγεσίας του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού ισοδυναμούν με προσβολές κατά των ψηφοφόρων του.

