Ουκρανία: Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς με Τραμπ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ και με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες για το θέμα της Ουκρανίας, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί κάποια πρόοδος.

Το τηλεφώνημα κράτησε 40 λεπτά. Στη συνομιλία συμμετείχαν επίσης ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με το Ελιζέ.

Σύμφωνα με το Ελιζέ, οι ηγέτες συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ουκρανικό και τη διαμεσολαβητική πρωτοβουλία των ΗΠΑ, χαιρετίζοντας τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου για επίτευξη διαρκούς και σταθερής ειρήνης στην Ουκρανία ώστε να τεθεί τέλος στην αιματοχυσία.

Σύμφωνα με το Ελιζέ, συμφωνήθηκε οι προσπάθειες να ενταθούν και να συνεχιστούν τις επόμενες μέρες. Συμφωνήθηκε επίσης πως πρόκειται για κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία, για τον λαό της και για την κοινή ευρωατλαντική ασφάλεια.

Οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες συναντήθηκαν τη Δευτέρα στο Λονδίνο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να του εκφράσουν τη στήριξή τους σε μια περίοδο που του ασκείται πίεση από την Ουάσιγκτον ώστε να κάνει παραχωρήσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία.

Οι Μακρόν και Στάρμερ θα προεδρεύσουν αύριο Πέμπτη μιας νέας συνόδου της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», όπου μετέχουν χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία και προτίθενται να της παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο μελλοντικής κατάπαυσης του πυρός ή ειρηνευτικής συμφωνίας.

