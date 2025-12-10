#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ουκρανία: Αποκρούουμε ρωσική επίθεση με μηχανοκίνητα στο Ποκρόφσκ

«Οι Ρώσοι χρησιμοποιούν τεθωρακισμένα οχήματα, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες». Η Μόσχα ισχυρίζεται ότι έχει τον πλήρη έλεγχο της στρατηγικής πόλης, αλλά το Κίεβο επιμένει ότι ελέγχει το βόρειο τμήμα της.

Ουκρανία: Αποκρούουμε ρωσική επίθεση με μηχανοκίνητα στο Ποκρόφσκ

Δημοσιεύθηκε: 10 Δεκεμβρίου 2025 - 18:16

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αποκρούει ρωσική επίθεση με μηχανοκίνητα στην πόλη Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία, που εξαπέλυσε ο ρωσικός στρατός το πρωί.

«Οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν τεθωρακισμένα οχήματα, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. Οι φάλαγγες προσπάθησαν να περάσουν από το νότιο στο βόρειο τμήμα της πόλης», αναφέρει σε ανακοίνωση του, που ανάρτησε στο Facebook, το 7ο Σώμα Ταχείας Αντίδρασης.

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι έχει τον πλήρη έλεγχο της πόλης, αλλά το Κίεβο λέει ότι ελέγχει το βόρειο τμήμα της. Σε περίπτωση που τα ρωσικά στρατεύματα καταλάβουν το Ποκρόφσκ, θα είναι το μεγαλύτερο τρόπαιό τους στην Ουκρανία εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

