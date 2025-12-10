ΗΠΑ: Δικαστής μπλόκαρε την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο δικαστής Τσαρλς Μπρέγιερ απέρριψε τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ ότι οι πρόσφατες διαδηλώσεις κατά των μεταναστευτικών αρχών ισοδυναμούσαν με εξέγερση που δικαιολογεί το έκτακτο μέτρο.

Δημοσιεύθηκε: 10 Δεκεμβρίου 2025 - 18:21

Ομοσπονδιακός δικαστής μπλόκαρε σήμερα την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες, που είχε αποφασίσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, διατάζοντας τα μέλη της να επιστρέψουν υπό τις εντολές του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας.

Ο δικαστής Τσαρλς Μπρέγιερ απέρριψε τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ ότι οι πρόσφατες διαδηλώσεις κατά των μεταναστευτικών αρχών ισοδυναμούσαν με εξέγερση που δικαιολογεί το έκτακτο μέτρο, δηλαδή την ανάπτυξη μελών της Εθνοφρουράς στους δρόμους της πόλης. Παράλληλα, η Εθνοφρουρά είχε τεθεί υπό ομοσπονδιακό έλεγχο.

Ο Μπρέγιερ απέρριψε επίσης το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι τα δικαστήρια δεν έχουν τη δικαιοδοσία να εξετάσουν την απόφαση του προέδρου να θέσει υπό τον έλεγχό του τις μονάδες της Εθνοφρουράς σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τον δικαστή, αυτή είναι μια ακραία άποψη της εκτελεστικής εξουσίας.

«Οι ιδρυτές (σ.σ. των ΗΠΑ) σχεδίασαν τη διακυβέρνησή μας ως ένα σύστημα ελέγχων και διατήρησης των ισορροπιών. Οι ενάγοντες, ωστόσο ξεκαθάρισαν ότι δεν θέλουν να ελέγχονται» είπε ο δικαστής.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο προς το παρόν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

