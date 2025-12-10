#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η Αmazon Italia θα καταβάλει €723 εκατ. στο ιταλικό Δημόσιο λόγω φοροαπάτης

Ο αμερικανικός κολοσσός θα πληρώσει πρόστιμο μετά από έρευνα της εισαγγελίας του Μιλάνου, με τη συνεργασία της Οικονομικής Αστυνομίας της χώρας. Στο επίκεντρο ΦΠΑ και τελωνειακοί δασμοί.

Η Αmazon Italia θα καταβάλει €723 εκατ. στο ιταλικό Δημόσιο λόγω φοροαπάτης

Δημοσιεύθηκε: 10 Δεκεμβρίου 2025 - 19:11

Βάσει συμφωνίας που υπέγραψαν η Ιταλική Υπηρεσία Φοροεισπράξεων και ο αμερικανικός κολοσσός, η Αmazon Italia πρόκειται να καταβάλει συνολικά 723 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του ιταλικού δημοσίου. 

Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται 212 εκατομμύρια ευρώ τα οποία κατέβαλαν, τις περασμένες ημέρες, η Amazon Logistica και η Amazon Italia Transport.

Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο αμερικανικός κολοσσός θα πληρώσει το συγκεκριμένο ποσό μετά από έρευνα της εισαγγελίας του Μιλάνου, με τη συνεργασία της Οικονομικής Αστυνομίας της χώρας, η οποία πραγματοποίησε εφόδους και προχώρησε σε κατασχέσεις αποδεικτικών στοιχείων.

Αρχικά, η εισαγγελία της ιταλικής συμπρωτεύουσας είχε ζητήσει την καταβολή τριών δισεκατομμυρίων ευρώ, με αναφορά σε φορολογική απάτη, όπως γράφει η εφημερίδα του Μιλάνου Il Giorno.

Η έρευνα είχε ξεκινήσει το 2021, μετά από ελέγχους ρουτίνας οι οποίοι στη συνέχεια επικεντρώθηκαν στην καταβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας και των προβλεπόμενων τελωνειακών δασμών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Από τα ρομποταξί στα drones: Οι λύσεις από το μέλλον... σήμερα

H AWS στέλνει σήμα έναρξης για την εποχή της Agentic AI

Αμετάβλητος στο 1,2% ο πληθωρισμός στην Ιταλία

Οι 5+1 startups που δείχνουν το μέλλον της ρομποτικής

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο