Η Αmazon Italia θα καταβάλει €723 εκατ. στο ιταλικό Δημόσιο λόγω φοροαπάτης

Βάσει συμφωνίας που υπέγραψαν η Ιταλική Υπηρεσία Φοροεισπράξεων και ο αμερικανικός κολοσσός, η Αmazon Italia πρόκειται να καταβάλει συνολικά 723 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του ιταλικού δημοσίου.

Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται 212 εκατομμύρια ευρώ τα οποία κατέβαλαν, τις περασμένες ημέρες, η Amazon Logistica και η Amazon Italia Transport.

Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο αμερικανικός κολοσσός θα πληρώσει το συγκεκριμένο ποσό μετά από έρευνα της εισαγγελίας του Μιλάνου, με τη συνεργασία της Οικονομικής Αστυνομίας της χώρας, η οποία πραγματοποίησε εφόδους και προχώρησε σε κατασχέσεις αποδεικτικών στοιχείων.

Αρχικά, η εισαγγελία της ιταλικής συμπρωτεύουσας είχε ζητήσει την καταβολή τριών δισεκατομμυρίων ευρώ, με αναφορά σε φορολογική απάτη, όπως γράφει η εφημερίδα του Μιλάνου Il Giorno.

Η έρευνα είχε ξεκινήσει το 2021, μετά από ελέγχους ρουτίνας οι οποίοι στη συνέχεια επικεντρώθηκαν στην καταβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας και των προβλεπόμενων τελωνειακών δασμών.

