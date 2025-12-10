Tρίτη σερί μείωση επιτοκίων από τη Fed

Στο 3,5% μείωσε τα επιτόκια η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ την Τετάρτη από το 3,75% που βρίσκονταν προηγουμένως αλλά έστειλε σήμα ότι πιθανότατα θα παγώσει περαιτέρω περικοπές στο κόστος δανεισμού, καθώς οι αξιωματούχοι αναζητούν πιο σαφή σημάδια για την πορεία της αγοράς εργασίας και του πληθωρισμού, ο οποίος «παραμένει κάπως αυξημένος».

Tα επιτόκια βρίσκονται πλέον στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών.

Οι νέες προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν μετά τη διήμερη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ δείχνουν ότι η μέση εκτίμηση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής προβλέπει μόνο μία μείωση κατά 25 μονάδες βάσης το 2026, ίδια με την πρόβλεψη του Σεπτεμβρίου.

O πληθωρισμός αναμένεται να επιβραδυνθεί γύρω στο 2,4% έως το τέλος του επόμενου έτους.

Η οικονομική ανάπτυξη προβλέπεται να επιταχυνθεί στο 2,3%, ενώ το ποσοστό ανεργίας θα κινηθεί στο 4,4%.

Κατά την εξέταση «περαιτέρω προσαρμογών στα επιτόκια η Επιτροπή θα αξιολογήσει προσεκτικά τα εισερχόμενα στοιχεία», ανέφερε η Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) σε διατύπωση που στο παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί για να υποδηλώσει παύση στη λήψη μέτρων, μια προοπτική που έρχεται σε αντίθεση με τις προσδοκίες των αγορών για δύο μειώσεις επιτοκίων το επόμενο έτος.

Στην απόφαση για μείωση των επιτοκίων στο 3,5-3,75% διαφώνησαν τρεις αξιωματούχοι, ο Όσταμ Γκούλσμπι και ο Τζέφρι Σμιντ, που υποστήριξαν ότι το επιτόκιο θα έπρεπε να παραμείνει αμετάβλητο, και ο Στίβεν Μίραν, ο οποίος ζήτησε και πάλι μια μεγαλύτερη μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.

Εν τω μεταξύ, η Fed αναφέρει στο ανακοινωθεών ότι θα αρχίσει να αγοράζει βραχυπρόθεσμους τίτλους του αμερικανικού Δημοσίου στις 12 Δεκεμβρίου «όποτε χρειάζεται, ώστε να διατηρείται σε συνεχή βάση επαρκής προσφορά αποθεματικών».

Πάουελ: Σαφής επιβράδυνση της αγοράς εργασίας

Oι προοπτικές για την απασχόληση και τον πληθωρισμό «δεν έχουν αλλάξει σημαντικά» από την προηγούμενη συνεδρίαση, τόνισε ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η αγορά εργασίας παρουσιάζει σαφή επιβράδυνση, με χαμηλά επίπεδα απολύσεων και προσλήψεων, ενώ τα τελευταία στοιχεία έδειξαν άνοδο της ανεργίας και σημαντική μείωση των νέων θέσεων εργασίας.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου μετά το πέρας της διήμερης συνεδρίασης, ο Πάουελ σημείωσε ότι ο πληθωρισμός παραμένει «κάπως αυξημένος», καθώς η άνοδος των τιμών αγαθών αντισταθμίζει τη συνεχιζόμενη αποπληθωριστική τάση στις υπηρεσίες. Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι, όπως είπε, είναι ανοδικοί για τον πληθωρισμό και καθοδικοί για την απασχόληση, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει πορεία χωρίς ρίσκο για τη νομισματική πολιτική».

Όπως μεταδίδει το Reuters, τόνισε ότι τα επιτόκια βρίσκονται πλέον «σε ένα εύλογα ουδέτερο εύρος», ενώ η Επιτροπή θεωρεί ότι τα διαθέσιμα αποθεματικά έχουν μειωθεί σε «επαρκή επίπεδα».

Οι πρόσφατες αγορές βραχυπρόθεσμων ομολόγων, όπως εξήγησε, αποσκοπούν αποκλειστικά στη διαχείριση αποθεματικών και πιθανότατα θα παραμείνουν αυξημένες για μερικούς μήνες ακόμη.

Ο Πάουελ επανέλαβε ότι δεν υπάρχει «προκαθορισμένη πορεία» όσον αφορά τα επιτόκια και πως οι αποφάσεις θα λαμβάνονται «συνάντηση με συνάντηση».