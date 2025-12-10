#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Ουκρανία έπληξε δεξαμενόπλοιο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μαύρη Θάλασσα

Το δεξαμενόπλοιο Dashan δέχθηκε επίθεση ενώ διέπλεε την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα και κατευθυνόταν στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ, δήλωσε το Κίεβο.

Η Ουκρανία έπληξε δεξαμενόπλοιο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μαύρη Θάλασσα
Δημοσιεύθηκε: 10 Δεκεμβρίου 2025 - 20:12

Ουκρανικά ναυτικά μη επανδρωμένα σκάφη έπληξαν σήμερα και κατέστησαν ανενεργό ένα δεξαμενόπλοιο που ανήκει στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας, ενώ διέπλεε την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα και κατευθυνόταν στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ, δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος.

Το δεξαμενόπλοιο Dashan που έπλεε με την μέγιστη ταχύτητα και τους αναμεταδότες απενεργοποιημένους υπέστη σημαντική ζημιά κατά την διάρκεια της επίθεσης, στην οποία ισχυρά εκρηκτικά έπληξαν την πρύμνη, ανέφερε αξιωματούχος της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

