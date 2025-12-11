Ουγγαρία: Σενάρια για αλλαγή πολιτεύματος που θα κρατήσει στην εξουσία τον Ορμπαν

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Ουγγαρίας διέψευσε δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν σκοπεύει να μετατρέψει το πολιτικό σύστημα της χώρας σε «προεδρικό».

Το πρακτορείο Bloomberg ανέφερε νωρίτερα ότι ο Όρμπαν εξετάζει αυτή την πιθανότητα, ενόψει και των εκλογών που θα διεξαχθούν τον Απρίλιο του 2026. Επικαλούμενο μη κατονομαζόμενη πηγή που γνωρίζει το θέμα, μετέδωσε ότι ο Όρμπαν μελετά το πώς θα μπορούσε να κρατηθεί στην εξουσία, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών. Μια πιθανότητα είναι να αναλάβει ο ίδιος την προεδρία και να τροποποιήσει τους νόμους ώστε να συγκεντρώσει εξουσίες στο πρόσωπό του.

Από το 1990 η Ουγγαρία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία και ο ρόλος του προέδρου είναι καθαρά εθιμοτυπικός.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Ζόλταν Κόβακς διέψευσε ότι υπάρχει σχέδιο για αλλαγή του πολιτεύματος. «Ας είμαστε σαφείς: το να μιλάμε γι' αυτή την ιδέα ξανά και ξανά δεν είναι παρά η συνηθισμένη, αριστερίστικη ρουτίνα των ψευδών ειδήσεων», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Ο Όρμπαν ασκεί την πρωθυπουργία από το 2010. Καθώς η οικονομία παραμένει στάσιμη επί τρία χρόνια, οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι προηγείται ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Πέτερ Μάγιαρ και το κεντροδεξιό κόμμα Tisza.

Για να εισαχθεί το προεδρικό σύστημα, θα έπρεπε να τροποποιηθεί το Σύνταγμα. Αυτό είναι εφικτό μόνο εάν ψηφιστεί από τα δύο τρίτα του κοινοβουλίου και ο Όρμπαν διαθέτει αυτή την ευρεία πλειοψηφία.

Σε συνέντευξη στο ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι ATV τον περασμένο μήνα ο Όρμπαν είπε ότι από το 2010 εξέταζε την πιθανότητα εισαγωγής του προεδρικού συστήματος κάθε φορά που το κόμμα του κέρδιζε τις εκλογές, αλλά πάντα την απέρριπτε.

