Μειώνεται και γερνάει ο γερμανικός πληθυσμός

Ανω των 67 ετών θα είναι σε δέκα χρόνια από σήμερα ένας στους τέσσερις κατοίκους της Γερμανίας, η οποία θα γίνει μικρότερη σε πληθυσμό και γηραιότερη σε μέσο όρο ηλικίας. Σε αυτό το πλαίσιο, αυξάνεται συνεχώς το ποσοστό των συνταξιούχων, ενώ αντίστροφα μειώνεται αυτό των ατόμων σε εργάσιμη ηλικία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, σε δέκα χρόνια το 25% των κατοίκων θα είναι άνω των 67 ετών, καθώς τη γενιά των baby boomer, η οποία είχε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό γεννητικότητας, θα ακολουθήσουν σημαντικά μικρότερες ομάδες. Ο αριθμός των ατόμων σε ηλικία συνταξιοδότησης θα αυξηθεί κατά τουλάχιστον 3,8 εκατομμύρια για να φθάσουν συνολικά στα 20,5 έως το 2038. Το μερίδιό τους στον συνολικό πληθυσμό θα αυξηθεί από 25 έως 27%, ενώ σήμερα είναι 20%.

Ταυτόχρονα, ο αριθμός των ατόμων σε ηλικία εργασίας μειώνεται, γεγονός που θέτει σημαντικές προκλήσεις για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. «Ακόμα και τώρα, υπάρχουν 33 άτομα σε ηλικία συνταξιοδότησης για κάθε 100 άτομα σε ηλικία εργασίας», δήλωσε ο επικεφαλής του τμήματος Πληθυσμόού στην Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία Κάρστεν Λούμερ.

Στο χειρότερο σενάριο, ο λεγόμενος δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων θα μπορούσε να αυξηθεί στο 61 έως το 2070. «Τότε θα υπήρχαν λιγότεροι από δύο συνεισφέροντες για κάθε δικαιούχο παροχών από το σύστημα ασφάλισης γήρατος», εξήγησε ο κ. Λούμερ και πρόσθεσε ότι «ακόμα και η υψηλή μετανάστευση δεν μπορεί να σταματήσει τη μείωση του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας», ο οποίος αναμένεται να συρρικνωθεί κατά τουλάχιστον τέσσερα εκατομμύρια άτομα έως το 2070.

Συνολικά, ο πληθυσμός της Γερμανίας προβλέπεται έως το 2070 να συρρικνωθεί. Με μέτρια αύξηση του ποσοστού γεννήσεων, του προσδόκιμου ζωής και της μετανάστευσης, ο πληθυσμός θα ήταν τότε περίπου 74,7 εκατομμύρια, σύμφωνα με υπολογισμούς της Στατιστικής Υπηρεσίας. Στα μέσα του 2025, η Γερμανία είχε περίπου 83,5 εκατομμύρια κατοίκους.

Εντός της ομάδας του ηλικιωμένου πληθυσμού, ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 80 ετών και άνω θα αυξηθεί επίσης σημαντικά από τα μέσα της δεκαετίας του 2030 και μετά, από 6,1 εκατομμύρια το 2024 σε έως και 9,8 εκατομμύρια το 2050, αυξάνοντας σημαντικά την ανάγκη για υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας.

Οι δημογραφικές τάσεις, πάντως, ποικίλλουν ευρέως από περιοχή σε περιοχή. Ενώ ο πληθυσμός στα ανατολικά γερμανικά κρατίδια θα συρρικνωθεί σε όλα τα σενάρια, θα μπορούσε, στην καλύτερη περίπτωση, να παραμείνει σταθερός στα δυτικά γερμανικά κρατίδια. Μόνο οι πόλεις-κρατίδια του Βερολίνου, του Αμβούργου και της Βρέμης μπορούν να αναμένουν ανάπτυξη, εάν η μετανάστευση συνεχιστεί εκεί σε υψηλό επίπεδο. Τα ανατολικά γερμανικά κρατίδια είναι ήδη, κατά μέσο όρο, σημαντικά γηραιότερα από τα δυτικά.

