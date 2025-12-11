#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Κλάπηκαν 600 πολύτιμα εκθέματα από το μουσείο του Μπρίστολ

Τέσσερις ύποπτοι διέρρηξαν το βρετανικό μουσείο. Αφαιρέθηκαν αντικείμενα μεγάλης πολιτιστικής αξίας, από την αυτοκρατορική εποχή. Η αστυνομία ζητά βοήθεια από το κοινό για τον εντοπισμό των δραστών.

Δημοσιεύθηκε: 11 Δεκεμβρίου 2025 - 21:46

Περισσότερα από 600 αντικείμενα «σημαντικής πολιτιστικής αξίας» κλάπηκαν από το μουσείο στο Μπρίστολ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, σε διάρρηξη που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική αστυνομία, προσθέτοντας πως καταζητούνται τέσσερις ύποπτοι.

Η αστυνομία δημοσίευσε υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης που δείχνει τέσσερις άνδρες σε δρόμο. Απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες για βοήθεια στην αναγνώριση των ατόμων.

Τα άτομα, σύμφωνα με την αστυνομία, εισήλθαν μεταξύ 1:00 και 2:00 τα ξημερώματα της 25ης Σεπτεμβρίου στα κτίρια που στεγάζουν τη συλλογή του μουσείου του Μπρίστολ, η οποία είναι αφιερωμένη στη Βρετανική Αυτοκρατορία και την Κοινοπολιτεία.

«Η κλοπή πολυάριθμων αντικειμένων σημαντικής πολιτιστικής αξίας αντιπροσωπεύει μια σημαντική απώλεια για την πόλη», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Νταν Μπέργκαν.

«Αυτά τα αντικείμενα, πολλά από τα οποία έχουν δωρηθεί στο μουσείο, αποτελούν μέρος συλλογής που παρέχει πληροφορίες για ένα σύνθετο κομμάτι της βρετανικής ιστορίας και ελπίζουμε ότι το κοινό μπορεί να μας βοηθήσει να οδηγήσουμε τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη», πρόσθεσε. «Μέχρι στιγμής, η έρευνά μας έχει επικεντρωθεί κυρίως σε υλικό από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, καθώς και σε εγκληματολογικές έρευνες», συνέχισε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

