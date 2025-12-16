Ουκρανικό: Πρόοδος στις εγγυήσεις ασφαλείας, χάσμα στο εδαφικό

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές προσέφεραν πιο ουσιαστικές εγγυήσεις ασφάλειας προς το Κίεβο στο πλαίσιο της ανανεωμένης προσπάθειας του Προέδρου Donald Trump να τερματίσει τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας, ωστόσο η πρωτοβουλία εξακολουθούσε να εμφανίζεται ως μέρος μιας προσπάθειας άσκησης πίεσης προς τον Πρόεδρο Volodymyr Zelenskiy στο ζήτημα του εδαφικού.

Η κυβέρνηση Trump προσέφερε να παράσχει στην Ουκρανία ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας «τύπου Άρθρου 5» — αναφορά στη ρήτρα συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ — στο πλαίσιο της τρέχουσας συμφωνίας για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης στη σύγκρουση, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος σε δημοσιογράφους, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Αργότερα τη Δευτέρα, ο Trump δήλωσε ότι ένας τερματισμός του πολέμου είναι «πιο κοντά από ποτέ» και ότι οι ΗΠΑ εργάζονται με την Ευρώπη για τις εγγυήσεις ασφάλειας. Στη συνέχεια, ωστόσο, φάνηκε να υπονοεί ότι η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει εδάφη στο πλαίσιο της συμφωνίας.

«Έχουν ήδη χάσει το έδαφος, για να είμαστε ειλικρινείς», δήλωσε ο Trump στον Λευκό Οίκο. «Τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλά. Αλλά το λέμε αυτό εδώ και πολύ καιρό, και είναι μια δύσκολη υπόθεση».

Οι δηλώσεις του Trump έγιναν μετά τη συμμετοχή του σε συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών τη Δευτέρα, που φιλοξενήθηκε από τον Γερμανό Καγκελάριο Friedrich Merz και στην οποία παρευρέθηκαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Mark Rutte και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen.

Ο Merz χαρακτήρισε την αμερικανική προσφορά εγγυήσεων ασφάλειας «αξιοσημείωτη» και δήλωσε ότι η επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έως τα Χριστούγεννα «εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τη ρωσική πλευρά».

«Έχει επιτευχθεί συμφωνία ότι μια κατάπαυση του πυρός θα πρέπει να διασφαλιστεί μέσω ουσιαστικών νομικών και υλικών εγγυήσεων ασφάλειας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη», δήλωσε ο Merz μετά τις συνομιλίες. «Πρόκειται για μια πραγματικά εκτεταμένη και ουσιαστική συμφωνία, την οποία δεν είχαμε προηγουμένως».

Οι δηλώσεις εντάσσονταν σε μια γενικά αισιόδοξη αποτίμηση από ανώτερους αξιωματούχους που συμμετείχαν στις συνομιλίες στο Βερολίνο. Οι συζητήσεις σε επίπεδο ομάδων εργασίας ενδέχεται να συνεχιστούν το προσεχές Σαββατοκύριακο στις ΗΠΑ, ενδεχομένως στο Μαϊάμι, όπου είχαν πραγματοποιηθεί προηγούμενες συνομιλίες, ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο κορυφαίος αξιωματούχος ασφάλειας του Zelenskiy, Rustem Umerov, έκανε λόγο για «πραγματική πρόοδο» μετά τη δεύτερη ημέρα συνομιλιών του Ουκρανού ηγέτη και της ομάδας του με Αμερικανούς αξιωματούχους, υπό την ηγεσία του ειδικού απεσταλμένου Steve Witkoff και του Jared Kushner, γαμπρού του Trump, οι οποίες διήρκεσαν περίπου πέντε ώρες.

Το βράδυ της Δευτέρας, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δημοσιοποίησαν δήλωση που περιέγραφε ένα πλαίσιο συμφωνίας, στο οποίο οι αξιωματούχοι της ΕΕ «δεσμεύονταν» σε εγγυήσεις ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης μιας πολυεθνικής δύναμης από τον ευρωπαϊκό συνασπισμό με υποστήριξη των ΗΠΑ για την ασφάλεια της Ουκρανίας, ενός υπό τις ΗΠΑ «μηχανισμού παρακολούθησης και επαλήθευσης της κατάπαυσης του πυρός» και της διατήρησης από την Ουκρανία στρατού σε επίπεδο ειρήνης στη ζώνη των 800.000 στρατιωτών — αριθμός σημαντικά υψηλότερος από το όριο που επιθυμούσε η Ρωσία.

Το έγγραφο — το οποίο υπέγραψαν χώρες όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πολωνία και η Γαλλία — προβλέπει επίσης μια «νομικά δεσμευτική υπόσχεση» για τη συμβολή στην αποκατάσταση της ειρήνης σε περίπτωση μελλοντικής επίθεσης, καθώς και μελλοντικές επενδύσεις για την ανοικοδόμηση της χώρας που έχει πληγεί από τον πόλεμο και στήριξη της προσχώρησης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Καθώς η κυβέρνηση Trump επιχειρεί να ασκήσει πίεση στην Ουκρανία, παρέμενε ασαφές εάν η νέα αμερικανική προσπάθεια θα μπορούσε να υπερβεί τα εμπόδια που έχουν αναστείλει προηγούμενους γύρους συνομιλιών, σημειώνει το Bloomberg.

Ο Ρώσος ηγέτης Vladimir Putin δεν έχει υποχωρήσει από τις μαξιμαλιστικές του απαιτήσεις για την κατάληψη εκτεταμένων εδαφών, συμπεριλαμβανομένων περιοχών της ανατολικής περιφέρειας του Ντονμπάς που δεν έχει καταφέρει να καταλάβει. Το Κίεβο, το οποίο δέχθηκε επίθεση από ρωσικές δυνάμεις τον Φεβρουάριο του 2022, έχει αρνηθεί να παραχωρήσει εδάφη.

Παρά το γεγονός ότι εξήρε την πρόοδο στο ζήτημα των εγγυήσεων, ο Zelenskiy κατέστησε σαφές ότι οι θέσεις Μόσχας και Κιέβου ως προς το εδαφικό παραμένουν πολύ μακρυά. Κάλεσε τις ΗΠΑ να συνεχίσουν τη διαμεσολάβηση στο «επώδυνο» αυτό ζήτημα. Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε επίσης ότι πολλά «καταστροφικά» στοιχεία του πρώτου σχεδίου του Witkoff είχαν αφαιρεθεί.

«Καταβάλλουμε προσπάθειες για να καταστήσουμε σαφή τη θέση μας», δήλωσε ο Zelenskiy.

Οι Αμερικανοί και οι Ουκρανοί συζήτησαν εδαφικά ζητήματα, με τις ΗΠΑ να υποστηρίζουν ρωσική απαίτηση το Κίεβο να αποσυρθεί από περιοχές της ανατολικής περιφέρειας του Ντονέτσκ, τις οποίες οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν από το 2014, σύμφωνα με πρόσωπο που έχει γνώση του θέματος.

Ο Zelenskiy απέρριψε επανειλημμένα την απαίτηση αυτή και — από κοινού με Ευρωπαίους συμμάχους — επιμένει σε κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της υφιστάμενης γραμμής επαφής, ανέφερε το ίδιο πρόσωπο, ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία του λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί την Κυριακή ότι το Κίεβο θα μπορούσε να υποχωρήσει από τον μακροπρόθεσμο στόχο ένταξης στο ΝΑΤΟ, εφόσον επιτευχθούν διμερείς συμφωνίες ασφάλειας με τις ΗΠΑ και άλλους εταίρους.

Ο Umerov εξήρε τον Witkoff και τον Kushner για το ότι «εργάζονται εξαιρετικά εποικοδομητικά» για την ειρήνη — και δήλωσε ότι οι Ουκρανοί είναι «απεριόριστα ευγνώμονες» στον Trump.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Yuri Ushakov, έχει καταστήσει σαφές ότι η Ρωσία είναι απίθανο να αποδεχθεί αλλαγές που προωθούν η Ευρώπη και η Ουκρανία σε προτάσεις υπό αμερικανική ηγεσία οι οποίες ήταν ευνοϊκές για τη Μόσχα. Ο Witkoff και ο Kushner είχαν πεντάωρες συνομιλίες με τον Putin στη Μόσχα επί του σχεδίου στις 2 Δεκεμβρίου.

«Εάν γίνουν ουσιαστικές τροποποιήσεις, θα έχουμε πολύ σοβαρές αντιρρήσεις», δήλωσε ο Ushakov σε προηχογραφημένες δηλώσεις του στην κρατική τηλεόραση που μεταδόθηκαν την Κυριακή. «Θα υπάρξουν διατάξεις που είναι απολύτως απαράδεκτες για εμάς, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν εδαφικά ζητήματα».