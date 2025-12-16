Στα «όπλα μαζικής καταστροφής» κατέταξε τη φαιντανύλη ο Τραμπ

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε τη Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο χαρακτήρισε τη φαιντανύλη ως «Όπλο Μαζικής Καταστροφής» (ΟΜΚ), μεταδίδει το Politico.

Την κίνηση αυτή αιτιολόγησε ο Λευκός Οίκος υποστηρίζοντας ότι η ουσία αφενός σκοτώνει δεκάδες χιλιάδες Αμερικανούς κάθε χρόνο, και αφετέρου οι διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποιούν τα έσοδα από τις πωλήσεις της για να χρηματοδοτούν δραστηριότητες που υπονομεύουν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε ότι τα ναρκωτικά που εισέρχονται στις ΗΠΑ, αποτελούν «άμεση στρατιωτική απειλή για τη χώρα» προσθέτοντας ότι οι ροές μέσω θαλάσσης έχουν μειωθεί κατά 94%.

Κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν υποστηρίξει ότι τα αυστηρά όρια μετανάστευσης και τα μέτρα ασφάλειας των συνόρων που έχει θεσπίσει ο Αμερικανός πρόεδρος έχουν οδηγήσει σε μείωση της εγχώριας κατανάλωσης φαιντανύλης.

«Με ασφαλή σύνορα, σώζονται ζωές κάθε μέρα», δήλωσε τη Δευτέρα ο Τομ Χόμαν, υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Το εμπόριο λευκής σαρκός και οι εισροές φαινατύλης «έχουν μειωθεί κατακόρυφα», πρόσθεσε.

Αν και ο χαρακτηρισμός ενός ναρκωτικού ως ΟΜΚ αποτελεί μια ιστορική πράξη, δεν είναι η πρώτη φορά που το ζήτημα έχει τεθεί επί τάπητος. Συγκεκριμένα η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν πιέσεις από εισαγγελείς να προσθέσει τη φαιντανύλη στον κατάλογο των όπλων μαζικής καταστροφής, αφού ακόμη και σε μικρές ποσότητες, είναι αρκετά ισχυρή για να σκοτώσει πολύ γρήγορα.

Το ναρκωτικό, το οποίο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ενδείκνυται και για φαρμακευτική χρήση, φτάνει κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Μεξικού, όπου τα καρτέλ ναρκωτικών παρασκευάζουν φαιντανύλη χρησιμοποιώντας «χημικές ουσίες» που εισάγονται από την Κίνα. Η παραγωγή φαιντανύλης γνωρίζει επίσης άνθηση στην περιοχή του Χρυσού Τριγώνου της νοτιοανατολικής Ασίας, η οποία περιλαμβάνει τις χώρες του Λάος, της Μιανμάρ και της Ταϊλάνδης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η μπορεί η ουσία μπορεί εύκολα να παρασκευαστεί σε πρόχειρα εργαστήρια, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολο το εγχείρημα εξάλειψης της παραγωγής εντός των συνόρων.

Πέρα από το Μεξικό ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει κατηγορήσει τη Βενεζουέλα ότι διακινεί φαιντανύλη στις Ηνωμένες Πολιτείες, δικαιολογώντας με τον τρόπο αυτό τη χρήση βίας εναντίον πλοίων από τη Βενεζουέλα που η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι μεταφέρουν ναρκωτικά. Στο πλαίσιο αυτό χαρακτηρίζοντας τη φαιντανύλης ως «ΟΜΚ»κατοχυρώνεται νομικά το... δικαίωμα των ΗΠΑ να χρησιμοποιούν στρατιωτική βία κατά της Βενεζουέλας, παρότι η τελευταία δεν θεωρείται ότι διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη διακίνηση του συγκεκριμένου ναρκωτικού.