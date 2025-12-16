Κρεμλίνο: Εκεχειρία τα Χριστούγεννα μόνο αν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως μια εκεχειρία τα Χριστούγεννα την οποία πρότεινε η Ουκρανία θα εξαρτηθεί από το αν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία ή όχι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες, Δευτέρα, πως το Κίεβο υποστηρίζει την ιδέα μιας κατάπαυσης του πυρός, ιδιαίτερα για τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ιδέα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε:

«Η ερώτηση είναι τώρα κατά πόσον εμείς, όπως λέει ο πρόεδρος (Ντόναλντ) Τραμπ, θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή όχι».

Ο Πεσκόφ είπε πως η Ρωσία δεν είναι πιθανόν να συμμετάσχει σε μια τέτοια κατάπαυση του πυρός αν η Ουκρανία εστιάσει σε «βραχυπρόθεσμες, μη βιώσιμες λύσεις» παρά σε μια διευθέτηση που θα έχει διάρκεια.

«Θέλουμε ειρήνη. Δεν θέλουμε μια εκεχειρία να δώσει στην Ουκρανία μία ανάπαυλα και να ετοιμαστεί για συνέχιση του πολέμου», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

«Θέλουμε να σταματήσουμε αυτό τον πόλεμο, να επιτύχουμε τους στόχους μας, να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας, και να εγγυηθούμε ειρήνη στην Ευρώπη για το μέλλον. Αυτό είναι που θέλουμε».

Ο Πεσκόφ είπε πως η Μόσχα δεν έχει δει ακόμη λεπτομέρειες των προτάσεων για εγγυήσεις ασφαλείας κατά τα πρότυπα του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία που πρότεινε να παράσχει η Ουάσινγκτον σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ