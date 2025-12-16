Το Πεκίνο μειώνει τους δασμούς αντιντάμπινγκ στους Ευρωπαίους εξαγωγείς χοιρινού

Μείωση των δασμών στις εισαγωγές χοιρινού κρέατος και στα υποπροϊόντα του από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε η Κίνα, ολοκληρώνοντας τη σχετική ετήσια έρευνα αντιντάμπινγκ.

Οι νέοι δασμολογικοί συντελεστές -που κυμαίνονται από 4,9% έως 19,8% για δεκάδες Ευρωπαίους εξαγωγείς χοιρινού κρέατος- θα τεθούν σε ισχύ την Τετάρτη και θα διαρκέσουν πέντε χρόνια, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.

Τον Σεπτέμβριο η Κίνα είχε επιβάλει προσωρινούς δασμούς αντιντάμπινγκ έως και 62,4% με τη μορφή καταθέσεων σε μετρητά στις εισαγωγές χοιρινού κρέατος από την ΕΕ.

Οι εμπορικές εντάσεις κλιμακώθηκαν τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, όταν οι Βρυξέλλες επέβαλαν δασμούς έως και 45% σε ηλεκτρικά οχήματα που εισάγονται από την Κίνα, αναγκάζοντας το Πεκίνο να την καταγγείλει ως προστατευτική.

Η Κίνα ξεκίνησε την έρευνα αντιντάμπινγκ τον περασμένο Ιούνιο, στο πλαίσιο αντιμέτρων στα τιμωρητικά μέτρα της ΕΕ κατά του τομέα ηλεκτρικών οχημάτων της.

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας χοιρινού κρέατος στον κόσμο, πωλώντας περίπου το 13% της ετήσιας παραγωγής της στο εξωτερικό, και η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής, σύμφωνα με εκτιμήσεις της S&P Global.

Ευρωπαίοι ηγέτες κατήγγειλαν την αυξανόμενη εμπορική ανισορροπία του Πεκίνου με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, καθώς οι δασμολογικές εντάσεις με την Ουάσιγκτον ώθησαν τους Κινέζους εξαγωγείς να ανακατευθύνουν τις αποστολές σε αγορές εκτός ΗΠΑ.

Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας έφτασε σε επίπεδο ρεκόρ άνω του 1 τρισ. δολαρίων σε ετήσια βάση μέχρι τον Νοέμβριο.

Οι περιορισμοί στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από το Πεκίνο είχαν επίσης απειλήσει με έλλειψη κρίσιμων ορυκτών αρκετούς Ευρωπαίους κατασκευαστές που επιδίωκαν να διαφοροποιήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού από την Κίνα. Η συμφωνία που συνήψε η Κίνα με τις ΗΠΑ στα τέλη Οκτωβρίου έχει μετριάσει ορισμένες ανησυχίες, καθώς το Πεκίνο φέρεται να έχει αρχίσει να χορηγεί άδειες για τέτοιες εξαγωγές.

Η ΕΕ και η Κίνα έχουν επίσης συγκρουστεί σχετικά με τις εξαγωγές ημιαγωγών, αφότου η Ολλανδία ανέλαβε τον έλεγχο της Nexperia, κινεζικής εταιρείας με έδρα τη χώρα. Την περασμένη εβδομάδα, το Πεκίνο κάλεσε την ολλανδική κυβέρνηση να στείλει αντιπροσωπεία στην Κίνα για περαιτέρω διαπραγματεύσεις.