Γυρίζει την πλάτη η Warner Bros στην πρόταση $108 δισ. από Paramount

Η Warner Bros Discovery σχεδιάζει να συστήσει στους μετόχους της, ενδεχομένως ήδη από την Τετάρτη, να απορρίψουν την εχθρική προσφορά εξαγοράς ύψους 108 δισ. δολαρίων της Paramount, καθώς ο όμιλος του Χόλιγουντ εμφανίζεται επιφυλακτικός ως προς το κατά πόσον ο συνιδρυτής της Oracle, Λάρι Έλισον, θα εγγυηθεί τη συναλλαγή.

Η WBD βρισκόταν κοντά στην οριστικοποίηση της απάντησής της στην προσφορά δημόσιας πρότασης της Paramount, αφότου η επιχείρηση που διοικείται από τον Ντέιβιντ Έλισον απευθύνθηκε απευθείας στους μετόχους την περασμένη εβδομάδα με πρόταση εξαγοράς τοις μετρητοίς, ύψους 30 δολαρίων ανά μετοχή. Προηγουμένως έχασε από το Netflix σε πλειοδοτικό διαγωνισμό για το στούντιο και την εταιρεία streaming, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η WBD αναμένεται να παραθέσει τέσσερις κεντρικές επικρίσεις της προσφοράς της Paramount στο σχετικό της έγγραφο, υποστηρίζοντας ότι η αποτίμηση, η χρηματοδότηση και οι όροι της είναι ανεπαρκείς σε σύγκριση με τη συμφωνία του Netflix που έκλεισε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Το έγγραφο της WBD τελούσε εν αναμονή της τελικής έγκρισης από το διοικητικό της συμβούλιο, ανέφεραν οι ίδιες πηγές στους Financial Times, και το χρονοδιάγραμμα θα μπορούσε ακόμη να μετατεθεί. Η μετοχή της WBD διαπραγματευόταν περίπου στα 29 δολάρια την Τρίτη, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επενδυτές ανέμεναν πως η Paramount θα βελτίωνε την προσφορά της.

Σε μια περαιτέρω εξέλιξη την Τρίτη, η επενδυτική εταιρεία Affinity Partners του Τζάρεντ Κούσνερ, η οποία στήριζε την προσφορά της Paramount, αποσύρθηκε.

Η WBD και η Paramount αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Επενδυτές της WBD που έχουν συνομιλήσει με την ανώτατη διοίκηση της εταιρείας δήλωσαν ότι ο όμιλος εμφανίζεται βέβαιος για την πρόταση του Netflix, αλλά παραμένει ανοικτός σε μια νέα προσφορά της Paramount που θα αντιμετωπίζει τις ανησυχίες τους ως προς τη χρηματοδότηση και θα αυξάνει το τίμημα.

Η Paramount έχει κατηγορήσει το διοικητικό συμβούλιο της WBD ότι δεν απάντησε δεόντως στην τελευταία της προσφορά, η οποία επίσης ανέφερε ότι δεν ήταν «η καλύτερη και τελική», υποδηλώνοντας ότι οι Έλισον είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα για την εταιρεία.

Η πρόταση του Netflix αποτιμά τα περιουσιακά στοιχεία streaming και στούντιο της WBD σε σχεδόν 83 δισ. δολάρια. Η προσφορά του Netflix αντιστοιχεί σε 23,25 δολάρια σε μετρητά και 4,50 δολάρια σε μετοχές ανά μετοχή. Δεν περιλαμβάνει τα εναπομείναντα τηλεοπτικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του CNN, τα οποία η WBD αποτιμά μεταξύ 3 και 5 δολαρίων ανά μετοχή.

Ο Ντέιβιντ Έλισον, διευθύνων σύμβουλος της Paramount και γιος του Λάρι Έλισον, έχει επίσης δηλώσει ότι η προσφορά του Netflix είναι πιθανό να αντιμετωπίσει αυξημένο ρυθμιστικό έλεγχο σε σχέση με την προσέγγιση της Paramount, γεγονός που συνεπάγεται μεγαλύτερο κίνδυνο να μην ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Το διοικητικό συμβούλιο της WBD αναμένεται να απορρίψει αυτούς τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι η προσφορά της Paramount είναι λιγότερο βέβαιη, καθώς στηρίζεται στο οικογενειακό καταπίστευμα των Έλισον, το οποίο αποτιμάται σε σχεδόν 250 δισ. δολάρια σε μετοχές της Oracle, και όχι προσωπικά στον Λάρι Έλισον, έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Netflix έχει προσφέρει ρήτρα αποζημίωσης σε περίπτωση ακύρωσης ύψους 5,8 δισ. δολαρίων, ποσό ιδιαίτερα υψηλό για συναλλαγές συγχωνεύσεων και εξαγορών, ένδειξη ότι είναι βέβαιο πως μπορεί να εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες ρυθμιστικές εγκρίσεις.