ΗΠΑ: Εκτός κυρώσεων για έξι μήνες το ρωσικό κοίτασμα Σαχαλίνη 2

Οι ΗΠΑ παρέτειναν έως τις 18 Ιουνίου του επόμενου έτους την απαλλαγή από τις κυρώσεις που επιτρέπει τις πωλήσεις πετρελαίου από το ρωσικό έργο Σαχαλίνη-2, κίνηση που πιθανώς θα επιτρέψει τη συνέχιση της παραγωγής φυσικού αερίου από το εν λόγω έργο.

Η γενική άδεια, που εκδόθηκε από το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, είναι σημαντική για την Ιαπωνία, σύμμαχο των ΗΠΑ, η οποία προμηθεύεται περίπου το 9% του υγροποιημένου φυσικού αερίου της από τη Ρωσία. Η άδεια που επιτρέπει τις συναλλαγές με το έργο Σαχαλίνη-2 αποτελεί παρέκκλιση από τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στο έργο από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν το 2022 λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η κίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε παρά την πίεση που άσκησε η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, την Ινδία και την Ιαπωνία προκειμένου να μειώσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Το υπουργείο παρέτεινε αντίστοιχη απαλλαγή, επίσης έως τις 18 Ιουνίου, επιτρέποντας συναλλαγές με ρωσικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Gazprombank, που σχετίζονται με την πυρηνική ενέργεια που χρησιμοποιείται για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ