Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας στο Μαϊάμι το Σαββατοκύριακο

Νέες συνομιλίες απεσταλμένων της Ρωσίας και των ΗΠΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία προγραμματίζεται να διεξαχθούν το σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα (νοτιοανατολικά), ανακοίνωσε χθες Τετάρτη αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η αμερικανική προεδρία δεν αποκάλυψε τις συνθέσεις των αντιπροσωπειών.

Σύμφωνα πάντως με ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Politico, την Ουάσιγκτον θα αντιπροσωπεύσουν ο ειδικός απεσταλμένος της αμερικανικής προεδρίας Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και τη Μόσχα ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου για οικονομικά ζητήματα Κίριλ Ντμίτριεφ.

Οι νέες συνομιλίες οργανώνονται αφού ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για «πρόοδο» στην προσπάθεια επίτευξης συμβιβασμού του Κιέβου και της Ουάσιγκτον για το περιεχόμενο σχεδίου που προτάθηκε στη Μόσχα για να τερματιστεί ο πόλεμος, μετά τις συναντήσεις την Κυριακή και τη Δευτέρα αμερικανών, ουκρανών και ευρωπαίων αξιωματούχων στο Βερολίνο. Ο κ. Ζελένσκι ωστόσο προειδοποίησε ταυτόχρονα πως η Ρωσία ετοιμάζεται για νέα «χρονιά πολέμου» το 2026.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν από την πλευρά του επανέλαβε χθες πως οι στόχοι της επίθεσης στην Ουκρανία «θα επιτευχθούν χωρίς αμφιβολία».

Οι λεπτομέρειες του αμερικανικού σχεδίου μετά τις τροποποιήσεις στις οποίες υποβλήθηκε στο Βερολίνο δεν είναι γνωστές. Το Κίεβο διαμαρτύρεται διότι το κείμενο προβλέπει εδαφικές παραχωρήσεις από την πλευρά του.

Το αρχικό κείμενο είχε χαρακτηριστεί από την ουκρανική κυβέρνηση και ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου υπερβολικά ευνοϊκό για το Κρεμλίνο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP