Σύνοδο Κορυφής: Ασφυκτική πίεση για τη δήμευση των ρωσικών assets

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν προσφέρει πρόσθετες εγγυήσεις σε μια ύστατη προσπάθεια να εξασφαλίσουν τη στήριξη του Βελγίου στο σχέδιο για τη διάθεση 210 δισ. ευρώ από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία προς την Ουκρανία.

Ένα από τα πλέον δυσεπίλυτα ζητήματα στις διαπραγματεύσεις είναι τι θα συμβεί αν το Κρελμίνο διεκδικήσει τα κεφάλαια. Η απαίτηση του Βελγίου για απεριόριστες εγγυήσεις από τα κράτη-μέλη της ΕΕ έχει κριθεί μη ρεαλιστική από τους περισσότερους.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Politico, τα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν επινοήσει μια λύση που επιτρέπει τη διεύρυνση των εγγυήσεών τους προς το Βέλγιο χωρίς να τίθενται σε περαιτέρω κίνδυνο τα χρήματα των φορολογουμένων τους.

Τα αχρησιμοποίητα κεφάλαια από το δάνειο θα αποτελέσουν την πρώτη γραμμή άμυνας σε περίπτωση που η ΕΕ χρειαστεί να αποζημιώσει τη Ρωσία, σύμφωνα με προσχέδια τροπολογιών που είδε το Politico και τα οποία συζητήθηκαν από διπλωμάτες της ΕΕ την Τετάρτη.

Η ΕΕ σκοπεύει να αποστείλει στην Ουκρανία 90 δισ. ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια, γεγονός που σημαίνει ότι θα υπάρχει ένα χρηματοοικονομικό «μαξιλάρι» για οποιαδήποτε ενδεχόμενη αποζημίωση.

Εάν τα εναπομείναντα κεφάλαια δεν επαρκούν, το Βέλγιο θα μπορεί να προσφύγει στις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις που παρέχουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

«Το κείμενο παρέχει πρωτοφανή κάλυψη, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι οι κίνδυνοι επιμερίζονται σε όλους και ότι το Βέλγιο δεν θα σταθεί μόνο του αν προχωρήσουμε. Η ΕΕ βρίσκεται πίσω τους», δήλωσε αξιωματούχος που βρίσκεται κοντά στις διαπραγματεύσεις.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι η αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων αποτελεί τον μοναδικό ρεαλιστικό τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να χρηματοδοτήσει τη στήριξη προς την Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι εναλλακτικές λύσεις, όπως το κοινό χρέος της ΕΕ, στερούνται πολιτικής στήριξης.

«Όλοι συμφωνούν ότι χρειαζόμαστε έναν τρόπο να χρησιμοποιήσουμε τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσουμε την Ουκρανία», δήλωσε ο Τουσκ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει «καμία διάθεση ενθουσιασμού» μεταξύ των βασικών χωρών για κοινό δανεισμό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνομιλίες έχουν απομακρυνθεί από τη συζήτηση εναλλακτικών επιλογών και έχουν εισέλθει σε τεχνικές διαβουλεύσεις για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ένας μηχανισμός βασισμένος στα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των δικλίδων ασφαλείας για τις χώρες που είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε ενδεχόμενα αντίποινα, με κυριότερο παράδειγμα το Βέλγιο.

«Θα αναζητήσουμε ένα "δάνειο αποζημιώσεων" στη βάση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων», δήλωσε ο Τουσκ. «Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες».

Ανώτερος Γερμανός αξιωματούχος δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Υπάρχει μια γενική βούληση — ουσιαστικά όλοι το λένε — ότι πρέπει να βρούμε σήμερα μια συμφωνία για τα 90 δισ. που πρότεινε η Επιτροπή και τα οποία προορίζονται να δοθούν στην Ουκρανία.