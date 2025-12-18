#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΗΕ: Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας την Τρίτη για τη Βενεζουέλα

Το αίτημα υποστηρίχθηκε από την Κίνα και τη Ρωσία, με φόντο την ασφυκτική πίεση που ασκεί στο καθεστώς Μαδούρο ο Ντόναλντ Τραμπ. Μόσχα και Πεκίνο υπέρ Καράκας.

ΟΗΕ: Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας την Τρίτη για τη Βενεζουέλα

Δημοσιεύθηκε: 18 Δεκεμβρίου 2025 - 18:10

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει την Τρίτη με αντικείμενο συζήτησης την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Βενεζουέλας και ΗΠΑ, δήλωσαν δύο διπλωματικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ζητάμε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για να συζητήσουμε τη συνεχιζόμενη αμερικανική επιθετικότητα», υπογραμμίζει επιστολή από το Καράκας προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, σε ένα αίτημα που υποστηρίχθηκε από την Κίνα και τη Ρωσία.

Τις τελευταίες εβδομάδες κλιμακώνεται ραγδαία η ένταση μεταξύ Καράκας και Ουάσιγκτον. Την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή για «αποκλεισμό» όλων των πετρελαιοφόρων που αποτελούν στόχο κυρώσεων και καταπλέουν ή αποπλέουν από τη Βενεζουέλα, καθώς η Ουάσιγκτον προσπαθεί να αυξήσει την πίεση στην κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο.

Κίνα και Ρωσία έχουν ταχθεί με ανακοινώσεις τους στο πλευρό της Βενεζουέλας. Χθες ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι δήλωσε έπειτα από επικοινωνία με τον Βενεζουελάνο ομόλογό του ότι το Πεκίνο αντιτίθεται στον «μονομερή εκφοβισμό» χωρών και υποστηρίζει τις χώρες που προστατεύουν τα κυριαρχικά δικαιώματά τους.

Σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε πως ελπίζει ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα κάνει μοιραίο λάθος αναφορικά με τη Βενεζουέλα και πως η Μόσχα ανησυχεί για τις αμερικανικές αποφάσεις που απειλούν την παγκόσμια ναυσιπλοΐα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κίνδυνος κατάρρευσης για τις υπηρεσίες αρωγής στους Παλαιστίνιους

ΟΗΕ: Ο Αντόνιο Γκουτέρες καλεί ΗΠΑ και Βενεζουέλα να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση

Καράκας: Ο στρατός της Βενεζουέλας «δεν πτοείται» από τις απειλές Τραμπ

Μεξικό: Καλεί τον ΟΗΕ να αποτρέψει την αιματοχυσία στη Βενεζουέλα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο