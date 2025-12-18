#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αξιωματούχοι ΕΚΤ: Ολοκληρώθηκε ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων

Αν δεν υπάρξει ένα ακόμη μεγάλο σοκ, τα επιτόκια θα μπορούσαν να παραμείνουν στο 2%, ανέφεραν αξιωματούχοι της ΕΚΤ στο Bloomberg.

Αξιωματούχοι ΕΚΤ: Ολοκληρώθηκε ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων

Δημοσιεύθηκε: 18 Δεκεμβρίου 2025 - 18:18

Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εκτιμούν ότι ο κύκλος των μειώσεων επιτοκίων είναι πολύ πιθανό να έχει ολοκληρωθεί, με βάση τις αναθεωρημένες προοπτικές για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg. 

Αν δεν υπάρξει ένα ακόμη μεγάλο σοκ, τα επιτόκια θα μπορούσαν να παραμείνουν στο 2%, ανέφεραν οι πηγές. Ωστόσο, οποιαδήποτε συζήτηση για αυξήσεις επιτοκίων θεωρήθηκε πρόωρη.

Οι απόψεις αυτές ευθυγραμμίζονται με τις εκτιμήσεις οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg πριν από τη σημερινή συνεδρίαση, οι οποίοι αναμένουν ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική της πολιτική για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η ΕΚΤ αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις για την ανάπτυξη και προέβλεψε ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει στο 2% το 2028, έπειτα από μια περίοδο όπου θα βρίσκεται κάτω από τον στόχο το 2026 και το 2027.

Ένας αξιωματούχος προειδοποίησε ότι περαιτέρω χαλάρωση είναι πιθανή αν ο πληθωρισμός υποχωρήσει κάτω από τον στόχο για αρκετούς μήνες.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, τόνισε στους δημοσιογράφους στη Φρανκφούρτη ότι την Πέμπτη δεν συζητήθηκαν ούτε αυξήσεις ούτε μειώσεις επιτοκίων.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Λαγκάρντ: Ολα ανοιχτά για τα επιτόκια

Τέταρτη διαδοχική φορά σταθερά τα επιτόκια της ΕΚΤ

Οι αγορές βλέπουν «φρένο» στις μειώσεις επιτοκίων από ΕΚΤ

Η Ελλάδα από τις χώρες της ΕΕ με τις πιο ασφαλείς πληρωμές-συναλλαγές

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο