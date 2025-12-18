Αξιωματούχοι ΕΚΤ: Ολοκληρώθηκε ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων

Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εκτιμούν ότι ο κύκλος των μειώσεων επιτοκίων είναι πολύ πιθανό να έχει ολοκληρωθεί, με βάση τις αναθεωρημένες προοπτικές για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Αν δεν υπάρξει ένα ακόμη μεγάλο σοκ, τα επιτόκια θα μπορούσαν να παραμείνουν στο 2%, ανέφεραν οι πηγές. Ωστόσο, οποιαδήποτε συζήτηση για αυξήσεις επιτοκίων θεωρήθηκε πρόωρη.

Οι απόψεις αυτές ευθυγραμμίζονται με τις εκτιμήσεις οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg πριν από τη σημερινή συνεδρίαση, οι οποίοι αναμένουν ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική της πολιτική για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η ΕΚΤ αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις για την ανάπτυξη και προέβλεψε ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει στο 2% το 2028, έπειτα από μια περίοδο όπου θα βρίσκεται κάτω από τον στόχο το 2026 και το 2027.

Ένας αξιωματούχος προειδοποίησε ότι περαιτέρω χαλάρωση είναι πιθανή αν ο πληθωρισμός υποχωρήσει κάτω από τον στόχο για αρκετούς μήνες.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, τόνισε στους δημοσιογράφους στη Φρανκφούρτη ότι την Πέμπτη δεν συζητήθηκαν ούτε αυξήσεις ούτε μειώσεις επιτοκίων.