#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βραζιλία-δημοσκόπηση: Μπροστά ο Λούλα έναντι κάθε πιθανού δεξιού υποψηφίου

Ο αριστερός πρόεδρος προηγείται ενόψει των εκλογών του 2026, συγκεντρώνοντας πάνω από 48% των προτιμήσεων. Υιός Μπολσονάρου και κυβερνήτης του Σάο Πάολο οι πιο πιθανοί αντίπαλοί του.

Βραζιλία-δημοσκόπηση: Μπροστά ο Λούλα έναντι κάθε πιθανού δεξιού υποψηφίου

Δημοσιεύθηκε: 18 Δεκεμβρίου 2025 - 18:37

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα θα κέρδιζε όλους τους πιθανούς δεξιούς υποψηφίους στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, περιλαμβανομένου του κυβερνήτη του Σάο Πάολο Ταρκίζιου τζι Φρέιτας και του γερουσιαστή Φλάβιου Μπολσονάρου, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των AtlasIntel/Bloomberg.

Οι αγορές παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις δημοσκοπήσεις αφότου η στήριξη του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου στον γιο του προκάλεσε πτώση του βραζιλιάνικου νομίσματος και των μετοχών αυτό τον μήνα, καθώς οι επενδυτές είχαν στοιχηματίσει ότι θα υποστήριζε ένα πιο φιλικό προς τις αγορές όνομα όπως ο Φρέιτας.

* Σ' ένα σενάριο για τον πρώτο γύρο, ο Λούλα θα συγκέντρωνε το 48% των ψήφων έναντι 21% του Φλάβιου Μπολσονάρου και 15% του Φρέιτας, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

* Αν ο Φρέιτας δεν είναι υποψήφιος, ο Λούλα θα εξασφάλιζε το 48% έναντι 29% του Φλάβιου Μπολσονάρου στον πρώτο γύρο.

* Αν ο Φλάβιου δεν είναι υποψήφιος, ο Λούλα θα εξασφάλιζε το 49% έναντι 28% του Φρέιτας.

* Ο Λούλα θα κέρδιζε και τον Φλάβιου (53%-41%) και τον Φρέιτας (49%-45%) σε ενδεχόμενο δεύτερο γύρο.

* Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η υποστήριξη για τον Λούλα ανέρχεται στο 48,8% από 48,6% τον Νοέμβριο, ενώ το ποσοστό αποδοκιμασίας παραμένει σταθερό στο 50,7%.

* Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 18.154 ανθρώπων από τις 10 έως τις 15 Δεκεμβρίου. Το περιθώριο λάθους είναι 1% σε κάθε κατεύθυνση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Βραζιλία απειλεί να εγκαταλείψει τη συμφωνία EE-Mercosur

Λούλα-Τραμπ συζήτησαν για δασμούς και καταπολέμηση οργανωμένου εγκλήματος

Η Κούβα υποτίμησε το πέσο

Λούλα: Η Βραζιλία παρέδωσε «μάθημα δημοκρατίας» με τη φυλάκιση του Μπολσονάρου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο