Η Κούβα υποτίμησε το πέσο την Πέμπτη, καθώς η χώρα της Καραϊβικής προσπαθεί να σταθεροποιήσει την οικονομία.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κούβας εισήγαγε μια τρίτη επίσημη ισοτιμία, η οποία βρίσκεται πολύ πιο κοντά στην αξία του δολαρίου στις παράνομες αγορές, σε μια σιωπηρή αναγνώριση ότι οι οικονομικές πολιτικές της κομμουνιστικής χώρας αποτυγχάνουν να καλύψουν τη ζήτηση για ξένο συνάλλαγμα και να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες ελλείψεις.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η κυβέρνηση όρισε τη νέα ισοτιμία στα 410 κουβανικά πέσο ανά δολάριο ΗΠΑ — πολύ πιο αδύναμη από τις δύο υπάρχουσες ισοτιμίες των 24 και τω 120 πέσο ανά δολάριο.

Η νέα ισοτιμία, η οποία σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα θα προσαρμόζεται σε περιοδική βάση, είναι συγκρίσιμη με τα περίπου 440 πέσο ανά δολάριο που πληρώνουν οι Κουβανοί στη μαύρη αγορά.

Οι δύο ισχυρότερες ισοτιμίες ελέγχονται αυστηρά από την κυβέρνηση και προορίζονται για «ουσιώδεις και στρατηγικές» ανάγκες της χώρας, καθώς και για κρατικές εταιρείες που μπορούν να έχουν σκληρό συνάλλαγμα.

Το νησί της Καραϊβικής αντιμετωπίζει μια βαθιά οικονομική συρρίκνωση που συνεχίζεται από την εποχή της πανδημίας, ενώ οι ΗΠΑ εντείνουν την πίεση στον μεγαλύτερο σύμμαχό της, τη Βενεζουέλα, η οποία παρέχει καίρια προμήθεια καυσίμων για χρόνια.

Οι συνεχείς διακοπές ρεύματος και η τεράστια πτώση του τουρισμού πλήττουν επίσης τη βιομηχανία και μειώνουν τις πηγές εσόδων της κυβέρνησης.

Ο Ιαν Πέδρο Καρμπονέλ, διευθυντής μακροοικονομικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας, δήλωσε στην κρατική εφημερίδα Cubadebate ότι η νέα ισοτιμία θα ωφελήσει τους εξαγωγείς και θα επιτρέψει στους καθημερινούς Κουβανούς να έχουν πρόσβαση «σε μια ελκυστική ισοτιμία που θα τους επιτρέπει να αποκτούν περισσότερα εθνικά νομίσματα χωρίς τον κίνδυνο να καταφεύγουν στη μαύρη αγορά».