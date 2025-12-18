#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η πρόεδρος του Μεξικού προτείνει να μεσολαβήσει μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας

«Θα επιδιώξουμε, μαζί με όλες τις χώρες που το επιθυμούν στη Λατινική Αμερική ή σε άλλες ηπείρους, μια ειρηνική λύση», τόνισε η Κλαούντια Σεϊνμπάουμ.

Η πρόεδρος του Μεξικού προτείνει να μεσολαβήσει μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας

Δημοσιεύθηκε: 18 Δεκεμβρίου 2025 - 21:59

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ πρότεινε σήμερα να μεσολαβήσει μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας ώστε να αποφευχθεί μια ένοπλη «επέμβαση» στη Λατινική Αμερική.

«Θα επιδιώξουμε, μαζί με όλες τις χώρες που το επιθυμούν στη Λατινική Αμερική ή σε άλλες ηπείρους, μια ειρηνική λύση» ώστε να αποφευχθεί μια αμερικανική «επέμβαση» στη Βενεζουέλα, είπε η αριστερή πρόεδρος στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί.

Λίγο νωρίτερα, ο Βραζιλιάνος ομόλογός της δήλωσε επίσης ότι είναι «στη διάθεση» των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας, σημειώνοντας ότι πιθανότατα θα μιλήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πριν από τα Χριστούγεννα, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί ένας «αδελφοκτόνος πόλεμος».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αναβολή ημερών στη συμφωνία με τη Mercosur ζητά η Ιταλία

Η Κούβα υποτίμησε το πέσο

ΗΠΑ: Το Κέντρο Κένεντι μετονομάστηκε σε «Τραμπ-Κένεντι»

Βραζιλία-δημοσκόπηση: Μπροστά ο Λούλα έναντι κάθε πιθανού δεξιού υποψηφίου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο