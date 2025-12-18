Ξεκινούν το 2026 οι αμερικανικές επενδύσεις σε ουκρανικά ορυκτά

Το ταμείο ανασυγκρότησης Ουκρανίας-ΗΠΑ, το οποίο συστάθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας για τα ορυκτά που υπέγραψαν οι δύο χώρες τον Απρίλιο, ενέκρινε τις πολιτικές περιουσιακών στοιχείων και είναι έτοιμο να ξεκινήσει τη θεώρηση των πρώτων επενδυτικών ευκαιριών το 2026, δήλωσε ο επιβλέπων αμερικανικός κυβερνητικός φορέας, μεταδίδει το Reuters.

Ο Οργανισμός Χρηματοδότησης της Ανάπτυξης (DFC) ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η δεύτερη συνεδρίαση του ταμείου «κατέληξε στην τελική συναίνεση που είναι απαραίτητη για να τεθεί το ταμείο σε πλήρη λειτουργική κατάσταση».

Οι πιθανές συμφωνίες θα επικεντρωθούν στην εξόρυξη κρίσιμων ορυκτών και στην ενεργειακή ανάπτυξη, καθώς και στις θαλάσσιες υποδομές, ανέφερε ο DFC.

Το Κίεβο υπέγραψε τη συμφωνία για τα ορυκτά τον Απρίλιο μετά από μήνες πιέσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας στις ΗΠΑ προνομιακή πρόσβαση σε νέα ουκρανικά έργα ορυκτών με αντάλλαγμα επενδύσεις. Η Ουκρανία υπέγραψε με την ελπίδα να κερδίσει την υποστήριξη του Τραμπ στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Το φθινόπωρο, αμερικανική αντιπροσωπεία ταξίδεψε στην Ουκρανία για διαβουλεύσεις και επισκέφθηκε σειρά τοποθεσιών με δυνητικά πολλά υποσχόμενα έργα.

Η Ουκρανία διαθέτει κοιτάσματα 22 από τα 34 ορυκτά που θεωρούνται κρίσιμα από την ΕΕ για βιομηχανίες όπως η άμυνα, οι συσκευές υψηλής τεχνολογίας και η πράσινη ενέργεια. Ωστόσο, οι περισσότερες τοποθεσίες δεν έχουν αξιολογηθεί πλήρως και θα χρειαστούν σημαντική χρηματοδότηση για την ανάπτυξή τους.