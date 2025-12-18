#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΗΠΑ: Θανατοποινίτης θα εκτελεστεί στη Φλόριντα

Δημοσιεύθηκε: 18 Δεκεμβρίου 2025 - 23:32

Ένας 58χρονος Αμερικανός, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία πέντε ανθρώπων πριν από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, πρόκειται να εκτελεστεί σήμερα στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Ο Φρανκ Γουόλς καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών για τη δολοφονία του 21χρονου Έντουαρντ Άλτζερ και της 20χρονης Αν Πίτερσον, κατά τη διάρκεια διάρρηξης στο σπίτι τους, το 1987. Ομολόγησε τους φόνους άλλων τριών ανθρώπων.

Η εκτέλεση του Γουόλς – με χορήγηση θανατηφόρου ένεσης – έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα της Πέμπτης (τοπική ώρα, 1 τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Ελλάδα) και θα είναι η 19η στη Φλόριντα από την αρχή του έτους.

Σε όλη τη χώρα έχουν γίνει φέτος 46 εκτελέσεις θανατοποινιτών στις ΗΠΑ: 38 με θανατηφόρες ενέσεις, πέντε με εισπνοή αζώτου και τρεις από εκτελεστικό απόσπασμα (όλες στη Νότια Καρολίνα).

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις (Καλιφόρνια, Όρεγκον και Πενσιλβάνια) εφαρμόζεται μορατόριουμ στην επιβολή της, κατ’ εντολή των κυβερνητών τους.



