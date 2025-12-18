Αναβολή ημερών στη συμφωνία με τη Mercosur ζητά η Ιταλία

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε ότι θα μεταφέρει στη σύνοδο της Mercosur το Σάββατο αίτημα της πρωθυπουργού της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ζήτησε να αναβληθεί η υπογραφή της συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ηγέτες των τεσσάρων χωρών της Mercosur (Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Αργεντινή), που θα συναντηθούν στην πόλη Φοζ ντου Ιγκουάσου, είχαν την ελπίδα ότι θα επικύρωναν τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις ευρωπαϊκών χωρών, κυρίως της Γαλλίας και της Ιταλίας.

Η Μελόνι «μου είπε ότι, αν μπορούμε να κάνουμε υπομονή μια βδομάδα, δέκα μέρες, έναν μήνα, η Ιταλία θα στηρίξει τη συμφωνία», είπε ο Λούλα αναφερόμενος στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την Ιταλίδα πρωθυπουργό. Πρόσθεσε ότι θα μεταφέρει το αίτημά της στη Mercosur ώστε «να αποφασίσει τι θα πράξει».

Σε ανακοίνωσή της η Μελόνι ανέφερε ότι η Ρώμη είναι πρόθυμη να στηρίξει τη συμφωνία, μόλις επιλυθούν διάφορα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα. «Η ιταλική κυβέρνηση είναι έτοιμη να υπογράψει τη συμφωνία μόλις δοθούν οι αναγκαίες απαντήσεις στους αγρότες, κάτι που εξαρτάται από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μπορεί να επιλυθεί γρήγορα», σημείωσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ