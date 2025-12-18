#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αναβολή ημερών στη συμφωνία με τη Mercosur ζητά η Ιταλία

Η Ρώμη είναι πρόθυμη να στηρίξει τη συμφωνία, μόλις επιλυθούν διάφορα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα και που εξαρτώνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει η Μελόνι. Επαφές με Λούλα ντα Σίλβα.

Αναβολή ημερών στη συμφωνία με τη Mercosur ζητά η Ιταλία

Δημοσιεύθηκε: 18 Δεκεμβρίου 2025 - 20:48

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε ότι θα μεταφέρει στη σύνοδο της Mercosur το Σάββατο αίτημα της πρωθυπουργού της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ζήτησε να αναβληθεί η υπογραφή της συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ηγέτες των τεσσάρων χωρών της Mercosur (Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Αργεντινή), που θα συναντηθούν στην πόλη Φοζ ντου Ιγκουάσου, είχαν την ελπίδα ότι θα επικύρωναν τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις ευρωπαϊκών χωρών, κυρίως της Γαλλίας και της Ιταλίας.

Η Μελόνι «μου είπε ότι, αν μπορούμε να κάνουμε υπομονή μια βδομάδα, δέκα μέρες, έναν μήνα, η Ιταλία θα στηρίξει τη συμφωνία», είπε ο Λούλα αναφερόμενος στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την Ιταλίδα πρωθυπουργό. Πρόσθεσε ότι θα μεταφέρει το αίτημά της στη Mercosur ώστε «να αποφασίσει τι θα πράξει».

Σε ανακοίνωσή της η Μελόνι ανέφερε ότι η Ρώμη είναι πρόθυμη να στηρίξει τη συμφωνία, μόλις επιλυθούν διάφορα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα. «Η ιταλική κυβέρνηση είναι έτοιμη να υπογράψει τη συμφωνία μόλις δοθούν οι αναγκαίες απαντήσεις στους αγρότες, κάτι που εξαρτάται από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μπορεί να επιλυθεί γρήγορα», σημείωσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μελόνι: Η πολιτική ασφαλείας του Τραμπ θέλει να αφυπνίσει την Ευρώπη

Παλαιστινιακό: Συνάντηση Μελόνι-Αμπάς στη Ρώμη

Βραζιλία-δημοσκόπηση: Μπροστά ο Λούλα έναντι κάθε πιθανού δεξιού υποψηφίου

Επιπλέον €487,9 εκατ. στους αγρότες από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο