Βρετανία: Ο Κρίστιαν Τέρνερ θα είναι ο νέος πρεσβευτής στις ΗΠΑ

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αποφάσισε να διορίσει τον 53χρονο διπλωμάτη καριέρας σε αυτό το στρατηγικής σημασίας πόστο, αφότου απέτυχε παταγωδώς η επιλογή του Πίτερ Μάντελσον για να οικοδομήσει στενές σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ.

Δημοσιεύθηκε: 18 Δεκεμβρίου 2025 - 23:02

Η βρετανική κυβέρνηση επέλεξε σήμερα τον Κρίστιαν Τέρνερ για τη θέση του πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αποφάσισε να διορίσει τον 53χρονο διπλωμάτη καριέρας σε αυτό το στρατηγικής σημασίας πόστο, αφότου απέτυχε παταγωδώς η επιλογή του Πίτερ Μάντελσον για να οικοδομήσει στενές σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Μάντελσον αποπέμφθηκε τον Σεπτέμβριο λόγω εγκάρδιων μηνυμάτων που αποκαλύφθηκε ότι είχε στείλει στον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπστιν, το περιεχόμενο των οποίων αποκάλυπτε μια πολύ στενότερη σχέση από εκείνη που είχε περιγράψει ο ίδιος στο παρελθόν.

«Η μεγάλη εμπειρία του Κρίστιαν (Τέρνερ) θα συμβάλει στην ενίσχυση αυτού του μοναδικού δεσμού (μεταξύ Βρετανίας και ΗΠΑ) και θα διασφαλίσει πως θα εξακολουθήσει να ευδοκιμεί», αναφέρει ο πρωθυπουργός Στάρμερ σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

