Πώς οι κεντρικές τράπεζες καθορίζουν την τιμή του χρυσού

Η δυναμική της τιμής του χρυσού διαμορφώνεται λιγότερο από την προσφορά των ορυχείων και περισσότερο από το ποιος αγοράζει, σύμφωνα με ανάλυση της Goldman Sachs, στην οποία τονίζει ότι οι αγορές των κεντρικών τραπεζών έχουν υπερβολική επίδραση.

Σε αντίθεση με το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο, ο χρυσός δεν καταναλώνεται αλλά αποθηκεύεται, κάτι που σημαίνει ότι τα παραδοσιακά μοντέλα προσφοράς-ζήτησης είναι ανεπαρκή. Αντίθετα, η αγορά εκκαθαρίζεται μέσω αλλαγών στην ιδιοκτησία.

«Οι μεγάλες αγορές -η κατευθυνόμενη δύναμη- εξηγούν το 70% των μηνιαίων κινήσεων της τιμής του χρυσού», δήλωσε σε σημείωμά της η Λίνα Τόμας, στρατηγική αναλύτρια της Goldman Sachs.

Αυτοί οι αγοραστές περιλαμβάνουν τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs), τους κερδοσκόπους και κυρίως τις κεντρικές τράπεζες. Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα τους ομαδοποιεί, επειδή οι ροές τους έχουν παρόμοιο αντίκτυπο στις τιμές, ακόμη και αν τα υποκείμενα κίνητρα διαφέρουν.

Τα ETFs, για παράδειγμα, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στα επιτόκια και ανταποκρίνονται σταδιακά στις αλλαγές πολιτικής της Fed, ενώ οι κεντρικές τράπεζες αγοράζουν για οικονομικούς ή γεωπολιτικούς λόγους.

Οι στρατηγικοί αναλυτές της Goldman εκτιμούν ότι «100 τόνοι καθαρών αγορών από τους κατόχους πεποιθήσεων -κεντρικές τράπεζες, κερδοσκόπους και ETFs- αντιστοιχούν σε αύξηση της τιμής του χρυσού κατά 1,7%». Οι ευκαιριακοί αγοραστές, όπως τα νοικοκυριά στις αναδυόμενες αγορές, διαδραματίζουν υποστηρικτικό ρόλο, αμβλύνοντας τις κινήσεις, αλλά δεν καθοδηγούν την τάση.

Αυτό εξηγεί γιατί οι αγορές των κεντρικών τραπεζών συχνά μετακινούν τον χρυσό περισσότερο από ό,τι θα περίμεναν οι επενδυτές. Σε αντίθεση με άλλα εμπορεύματα, οι υψηλότερες τιμές δεν προκαλούν αυτόματα μεγαλύτερη προσφορά ή περιορίζουν τη ζήτηση.

Η παραγωγή των ορυχείων είναι σταθερή και ανελαστική ως προς την τιμή, ενώ τα νοικοκυριά των αναδυόμενων αγορών σπάνια πωλούν, κρατώντας το μεγαλύτερο μέρος του χρυσού τους κλειδωμένο.

Αυτό σημαίνει ότι όταν οι ισχυροί αγοραστές παρεμβαίνουν, οι τιμές μπορούν να τρέξουν. Η Τόμας τονίζει ότι «οι κινήσεις των τιμών καθοδηγούνται από μία αναλογία: καθαρές αγορές πεποιθήσεων/προσφορά μεταλλείων». Με την παραγωγή των ορυχείων σταθερή, ακόμη και οι μέτριες διακυμάνσεις στις ισχυρές αγορές ευθύνονται σχεδόν για όλες τις διακυμάνσεις των τιμών του χρυσού από μήνα σε μήνα.

Η πρόσφατη ιστορία υπογραμμίζει το σημείο αυτό. Οι κεντρικές τράπεζες μετατράπηκαν από καθαροί πωλητές σε καθαρούς αγοραστές μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και οι αγορές επιταχύνθηκαν απότομα μετά το πάγωμα των αποθεμάτων της Ρωσίας το 2022.

«Οι κεντρικές τράπεζες των αναδυόμενων αγορών (EM) αντέδρασαν αγοράζοντας χρυσό ως το μοναδικό αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο που δεν μπορεί να παγώσει εάν κατέχεται στο εσωτερικό», σημειώνει η Τόμας.

Αυτή η πενταπλάσια αύξηση της επίσημης ζήτησης επαναρύθμισε τη σχέση μεταξύ των επιτοκίων και των τιμών του χρυσού, καθώς οι εκροές ETFs υπεραντισταθμίστηκαν από τη συσσώρευση κρατικών κεφαλαίων.

Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης ότι η ζήτηση των κεντρικών τραπεζών κινείται σε μακροχρόνιους κύκλους, καθοδηγούμενη από οικονομικές ή γεωπολιτικές ανησυχίες.

Οι καθαρές αγορές τείνουν να αυξάνονται όταν η εμπιστοσύνη στο αποθεματικό σύστημα εξασθενεί, όπως κατά τη διάρκεια κυρώσεων ή ανησυχιών για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα. Όταν η εμπιστοσύνη αποκατασταθεί, ο επείγων χαρακτήρας εξασθενεί και οι ροές επιβραδύνονται.

Πρακτικά, η κατεύθυνση της τιμής του χρυσού καθορίζεται από τις ισχυρές αγορές σε σχέση με την περιορισμένη προσφορά νέων ορυχείων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ακόμη και οι μέτριες μετατοπίσεις στις αγορές των κεντρικών τραπεζών μπορούν να έχουν δυσανάλογα μεγάλες επιπτώσεις στον χρυσό.