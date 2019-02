KPMG: Το μέλλον της εργασίας είναι προσωποποιημένο

Τις εντυπώσεις κατάφερε να κλέψει για μια ακόμα χρονιά το «ιστορικό» πλέον Συμπόσιο Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, για 22η χρονιά. Περισσότερα από 230 στελέχη HR έδωσαν και φέτος το «παρών» προκειμένου να αποτελέσουν μέρος του διαλόγου για τα ψηφιακά (και όχι μόνο) περιβάλλοντα εργασίας, το -αναπόφευκτο- reskilling των εργαζομένων για τις προδιαγραφές της νέας εποχής αλλά και το γενικότερο μέλλον της εργασίας.

«Σε εποχές αβεβαιότητας και μετασχηματισμού, οι “one size fits all” λύσεις έχουν πλέον αμφίβολη αποτελεσματικότητα. Στο εργασιακό περιβάλλον του μέλλοντος, τα παραδοσιακά job descriptions, τα δοκιμασμένα πλάνα ανάπτυξης στελεχών και το καθιερωμένο μοντέλο 9-5 ίσως και να μην λειτουργούν πλέον, με αποτέλεσμα οι ηγέτες HR να καλούνται να σκύψουν ακόμα περισσότερο πάνω στον άνθρωπο, δημιουργώντας πραγματικά “tailor made” στρατηγικές για τις ανάγκες του κάθε οργανισμού, αλλά και της σύγχρονης εποχής», δήλωσε στην εισαγωγή του ο Βαγγέλης Αποστολάκης, Deputy Senior Partner της KPMG.

Τις εργασίες του Συμποσίου άνοιξε η Ayalla Reuven Lelong επισημαίνοντας στους HR Directors ότι, στο μέλλον, θα πρέπει να εξοικειωθούν με “out of context” καταστάσεις.. Η ίδια αναγνώρισε ως μεγάλη ευκαιρία του ψηφιακού μετασχηματισμού τη σύγχρονη «ιστορική συγκυρία, όπου, για πρώτη φορά εταιρείες και εργαζόμενοι έχουν το ίδιο κίνητρο: να παραμείνουν εναρμονισμένοι με την εποχή τους».

Οι δύο όψεις της τεχνολογίας

Για τον ανατρεπτικό futurist George Muir, το θέμα το οποίο τίθεται δεν είναι εάν η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αντικαταστήσει την ανθρώπινη εργασία, αλλά το πότε. Δουλειές όπως ταμίας, οδηγός φορτηγού, λογιστής θα έχουν εξαφανιστεί μέχρι το 2025, ενώ έννοιες όπως ανταμοιβή ανά ώρα εργασίας και κοινωνική πρόνοια θα μετασχηματιστούν ριζικά με τη διάδοση της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τον επί 25 έτη digital workplace architect της ΙΚΕΑ, η οργάνωση σε κοινότητες θα κερδίσει έδαφος, και ο ρόλος του HR σε αυτό θα είναι κομβικός.

Στο παρόν, ως κυρίαρχη τάση διαφαίνεται η ένταξη data scientists αλλά και η δημιουργία ξεχωριστών μονάδων talent και people intelligence στα τμήματα HR,–κατά το παράδειγμα εταιρειών, όπως είναι η Philips και η Swisscom. «Τα πληροφοριακά δεδομένα που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό είναι στρατηγικής σημασίας· μια εταιρεία μπορεί να γίνει στόχος εξαγοράς μόνο και μόνο για τους ανθρώπους της, και όχι για τα προϊόντα ή τον πλούτο της. Με αυτόν τον τρόπο, το Talent Intelligence μπορεί να καθοδηγήσει τις στρατηγικές αποφάσεις του οργανισμού», τόνισε ο Gerrit Schimmelpenninck από τη διεθνή ομάδα Talent Intelligence της Phillips.

Τα analytics ως μέσο για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και ανακατανομή των ανθρώπων σε νέους ρόλους που υποστηρίζουν την ψηφιακή στρατηγική του ελβετικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών Swisscom παρουσίασε ο Julien Hautle, από το Future Workforce Management της εταιρείας. «Κανείς δεν μπορεί πλέον να εγγυηθεί στους ανθρώπους ότι θα έχουν μια δουλειά ισοβίως γι’ αυτό πρέπει να τους ενισχύσουμε το αίσθημα της ευθύνης για την καριέρα τους, αλλά και να τους δώσουμε τα κατάλληλα εργαλεία ανάπτυξης», τόνισε ο ελβετός ομιλητής.

Η ώρα της αλήθειας

Κορυφαία στιγμή του Συμποσίου ήταν η συζήτηση πάνελ ανάμεσα στους Στέλλα Βουλγαράκη, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου Intrasoft International, Γιώργο Παρτσακουλάκη, Director People & Culture -EU South East Cluster της Philip Morris International, Βασίλη Ραμπάτ, Πρόεδρο ΕΑΣΕ και Πρόεδρο και CEO της Xerox Hellas, Ειρήνη Ρηγοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Marketing στο Πανεπιστημίου Αιγαίου και Γιάννη Τσίληρα, Consumer CRM & Channel Management Director της COSMOTE, υπό τον συντονισμό της Μαρίας Ακριβού, Senior Editor του Fortune Greece.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, αναγνωρίστηκε η ανάγκη για στενότερη συνεργασία ανάμεσα σε HR και Marketing, ακόμα και στο πλαίσιο της εσωτερικής επικοινωνίας, ώστε να επικοινωνούνται πιο αποτελεσματικά ακόμα και αυστηρά διαδικαστικά θέματα. Σύμφωνα με τους συνομιλητές, είναι πλέον εμφανής η επίδραση των σύγχρονων customer experience στρατηγικών στις προσδοκίες που διαμορφώνουν οι υποψήφιοι και υφιστάμενοι εργαζόμενοι για τη διάδρασή τους με τον εργοδότη οργανισμό: οι ιστορίες με εμπειρίες και συναισθήματα προσελκύουν δυσπρόσιτα ταλέντα στους οργανισμούς, ενώ οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να εκφράζουν την άποψή τους τόσο απλά όσο κάνουν like ή dislike στα social media.

Το σημαντικότερο στοιχείο ωστόσο είναι η αλήθεια του ενιαίου brand (employer και corporate) και η συνάφεια ανάμεσα σε εμπειρία καταναλωτή και εργαζόμενου: δεν μπορεί ένας οργανισμός να ισχυρίζεται ότι διευκολύνει τη ζωή των καταναλωτών με τις λύσεις του όταν υποχρεώνει τους εργαζόμενούς του σε περιττή γραφειοκρατία. Το πάνελ έθιξε και το ζήτημα της έλλειψης στελεχών με δεξιότητες απαραίτητες για τη νέα εποχή,εκφέροντας απόψεις για την απαραίτητη αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Ενισχύοντας την ευημερία του εργατικού δυναμικού

Μολονότι η ψηφιοποίηση του εργασιακού περιβάλλοντος είναι γεγονός, νέες τάσεις που σχετίζονται με το αναλογικό και ανθρωπιστικό κομμάτι της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Μια από αυτές είναι το job crafting, το οποίο πρεσβεύει την εξατομίκευση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των ρόλων εργασίας με πρωτοβουλία των εργαζομένων. Η οργανωσιακή ψυχολόγος και καθηγήτρια στο Eidhoven Technical University Ευαγγελία Δεμερούτη επεσήμανε ότι «οι crafting συμπεριφορές και η ανεξαρτησία ενισχύουν την επαγγελματική δέσμευση. Κάθε εργαζόμενος μπορεί να επιδείξει crafting συμπεριφορές. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι η αύξηση, και όχι η μείωση των απαιτήσεων από τη δουλειά προσφέρει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση».

Σε έναν ορυμαγδό «τεχνικών» ερωτήσεων για τους περιορισμούς του συστήματος Εργάνη, η Ρόζα Ταπίνη, Head of People Operations του skroutz.gr περιέγραψε το καινοφανές για τα ελληνικά δεδομένα πρόγραμμα των 4 ημερών που εφάρμοσε η εταιρεία το καλοκαίρι, μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών της ανθρωποκεντρικής κουλτούρας της. Η ορειβάτης και ιδρύτρια των A Woman Can Be και 7 Summits project Βανέσα Aρχοντίδου περιέγραψε τον όρο των Slashers και έδειξε, με το ζωντανό της παράδειγμα, πώς το να έχεις ένα ισχυρό πάθος πέρα από τη δουλειά έχει θετικό αντίκτυπο στην εργασιακή σου ζωή. Για τις επιπτώσεις της εργασιακής εξουθένωσης στην υγεία του πληθυσμού, αλλά και στην παγκόσμια οικονομία μίλησε η Κατερίνα Τριβυζά, διευθύντρια εταιρικών προγραμμάτων της Thrive Global Greece.

Τέλος, η διαχρονική αξία ενός λειτουργικού φυσικού εργασιακού περιβάλλοντος κατέστη εμφανής στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και διαδραστική παρουσίαση του πορτογάλου designer Pedro Janeiro από το Design Thinkers group, ο οποίος τόνισε ότι «συνήθως οι εταιρείες επιθυμούν βοήθεια στη χρήση ψηφιακών εργαλείων επικοινωνίας και digital workplace, αλλά πάντα το τελικό συμπέρασμα είναι ότι επιθυμούν παρεμβάσεις στον προσωπικό τρόπο επικοινωνίας». Σύμφωνα με τον ίδιο «το περιβάλλον επηρεάζει τις συμπεριφορές των εργαζομένων, και η συμπεριφορά είναι η ισχυρότερη έκφραση εταιρικής κουλτούρας».